Clarissa Marchese contro Chiara Ferragni: un commento accende la polemica

Clarissa Marchese e la polemica contro Chiara Ferragni: cosa è successo

Clarissa Marchese contro Chiara Ferragni ha acceso la polemica su Instagram e sta facendo parecchio discutere. Cosa sta succedendo? È presto detto: un commento dell’ex tronista di Uomini e Donne ha scatenato uno scontro sul profilo Instagram di Chiara. Oggi l’imprenditrice digitale ha pubblicato il tenerissimo video del primo bagnetto del figlio Leone appena nato e tutto è partito da questo. Sono giornate ricche di nostalgia per Chiara e Fedez, che stanno sfogliando l’album dei ricordi e alcuni decidono di postarli su Instagram. Non è una novità che la fashion blogger decida di rendere noti video e foto di momenti privati, ma stamattina Clarissa ha deciso di dire la sua e ha commentato il post in questione.

Chiara Ferragni e Fedez, Clarissa Marchese attacca: “Tenetevi qualcosa per voi”

Sotto al video infatti si legge il commento di Clarissa Marchese contro la Ferragni: “Bello condividere le gioie con chi ogni giorno ci segue con tanto affetto… Ma credo nell’intimità di certi momenti e forse il parto potrebbe essere uno di quelli”. Così ha cominciato a dire la sua l’ex tronista e già dalle sue prime parole si intuisce il suo punto di vista. Secondo Clarissa, Chiara non dovrebbe postare determinati video e foto di Leone ma tenerli per sé. Un commento che vale sicuramente anche per Fedez, che proprio stamattina ha raccontato divertenti aneddoti sul parto. Clarissa ha poi aggiunto: “Avete uno spettacolo di bimbo, vedere ogni giorno il suo sorriso e la sua dolcezza è bello, ma tenetevi qualcosa per voi raga”. Ha voluto dare loro un consiglio, insomma. Naturalmente ci sono state persone che condividono il punto di vista della fidanzata di Federico Gregucci e persone che non la condividono affatto. E la polemica è servita.

Clarissa contro Chiara Ferragni: la polemica su Instagram

Chiara non ha risposto a Clarissa, ma molti altri sì. Oltre a chi ha dato ragione all’ex tronista, c’è stato chi le ha ricordato che lei stessa ha partecipato a Uomini e Donne rendendo pubblica la sua vita privata. C’è stato anche chi le ha fatto notare di aver postato sui social la sua proposta di matrimonio: “Scattare la foto nel momento della proposta di matrimonio con tanto di espressione sorpresa abito lungo e anello fa pensare che quel momento se lo sia vissuto proprio in intimità col compagno”, ha scritto infatti qualcuno. Altri hanno definito il commento di Clarissa alla Ferragni fuori luogo ed esagerato. Ma a proposito di matrimonio, va detto che Clarissa sta tenendo sulle spine i fan in attesa di rendere nota la data e potrebbe accettare di mandarlo in televisione. Ma è probabile che lei dia un peso diverso al parto e al matrimonio in termini di momenti privati, sarebbe anche comprensibile.

Chiara Ferragni e Fedez criticati sui social per il figlio Leone

Oltre al commento di Clarissa Marchese ce ne sono altri che dicono più o meno la stessa cosa. Tuttavia, è evidente che Fedez e Chiara si siano goduti la nascita del figlio Leone in tutto e per tutto. Non hanno pensato a condividere ogni foto, ogni video del parto quando è avvenuto. Lo stanno facendo oggi, a distanza di mesi da quel giorno, magari ripercorrendo il loro anno intenso ed emozionandosi con questi bellissimi ricordi. La scelta di postare tutto sui social è condivisibile o meno, ma va rispettata. E soprattutto Chiara Ferragni lo fa da sempre, è da sempre esposta alle critiche per questo motivo e sa che può succedere. Forse per questo ha scelto di non rispondere a Clarissa? Magari lo farà Fedez, visto che già una volta ha risposto per le rime agli hater di sua moglie!