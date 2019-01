Chico Garcia papà, Severo de il Segreto presenta figlia e fidanzata: foto e intervista

Chico Garcia figlia: Severo de Il Segreto ora è papà! Una grandissima emozione

Chico Garcia è diventato papà! Una notizia che ha sorpreso tutti, considerato che l’attore de Il Segreto non ha fatto parola con (quasi) nessuno della gravidanza della sua fidanzata. Gli unici che condividevano la sua grande gioia erano state delle persone che lui ritiene speciali. Nemmeno i suoi colleghi sapevano qualcosa! Ecco cosa ha rivelato alla rivista Grand Hotel: “Quando ho saputo che sarei diventato papà, sono stato travolto da un tale tsunami di emozioni che ho deciso di tenere per me la notizia. Nemmeno i miei colleghi di set ne sapevano nulla. Ma ora che la mia piccola è nata, voglio condividere con voi tutta la mia felicità. Da quando è venuta al mondo non riesco a smettere di sorridere”.

La figlia di Chico Garcia de Il Segreto: l’attore parla per la prima volta di lei

Se nelle puntate spagnole de Il Segreto continuano a consumarsi drammi, nella vita privata di Chico Garcia, invece, splende il sole: “La mia piccola si chiama Lia, diminutivo di Elia, che vuol dire Sole. Sua madre è la donna che amo dai tempi delle medie, ma ha scelto di stare lontana dai riflettori: spero che nostra figlia diventi bella e coraggiosa come lei”. Un’emozione incontenibile, quella provata da Garcia; anche Severo sta attraversando un bel periodo a Puente Viejo: si è finalmente sposato, ma Fernando Mesia farà qualcosa di decisamente inaspettato conto di lui!

La fidanzata di Chico Garcia: le ultime curiosità sul suo conto

Ma chi è la fidanzata di Chico Garcia? L’attore ha spiegato chiaramente che lei è molto riservata e che non vuole mai comparire in pubblico. Alla famosa rivista, ha raccontato qualcosa di più: “Solo la mia famiglia e gli amici più cari conoscono la mia compagna. […] La madre di Lia è la mia miglior amica dai tempi delle medie. Ci siamo conosciuti a quattordici anni e da allora abbiamo condiviso i momenti più importanti delle nostre vite”. Su Chico Garcia i gossip non mancheranno mai così come le anticipazioni de Il Segreto su Severo Santacruz! Avete letto cosa sta succedendo in questo momento in Spagna?