Chiara, ritorno sui social dopo l’eliminazione ad Amici: le sue parole

Chiara Bacci è stata una delle protagoniste dell’edizione attualmente in corso di Amici di Maria De Filippi. Dopo il ballottaggio disputato all’inizio della scorsa puntata contro TrigNO la ballerina ha tuttavia dovuto abbandonare per sempre la scuola. Qualche ora fa è tornata sui social e con un lungo post pubblicato su Instagram ha raccontato la sua esperienza all’interno del talent. Non sono mancati i riferimenti anche allo stesso TrigNO con il quale ha iniziato una frequentazione. Scopriamo meglio quali sono state le sue parole.

Il ritorno di Chiara sui social dopo l’eliminazione ad Amici

Nella puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda lo scorso sabato su Canale 5 altri due allievi hanno dovuto abbandonare per sempre la scuola. Stiamo parlando nello specifico della ballerina di Alessandra Celentano, Chiara Bacci, e del cantante Jacopo Sol, allievo di Rudy Zerbi. La prima è stata eliminata ad inizio puntata, in seguito alla sfida contro TrigNO. Il ballottaggio era stato rimandato poiché nella puntata precedente uno dei giudici, Cristiano Malgioglio, si era rifiutato di votare per l’eliminazione di uno dei due. Alla fine, però, a lasciare il talent è stata Chiara. Quest’ultima è tornata poche ore fa sui social e ha pubblicato un post proprio in merito alla sua recente esperienza ad Amici.

La ballerina ha condiviso una carrellata di foto dove la si vede sulla pista da ballo o in compagnia di altri protagonisti di quest’ultima edizione, tra cui chiaramente anche TrigNO. Chiara ha esordito spiegando come per lei fosse difficile racchiudere in poche parole e poche foto ben 7 mesi. Ci ha poi tenuto a ringraziare tutti: i suoi maestri, la conduttrice Maria De Filippi, i suoi compagni con menzione speciale a TrigNO, la redazione e la produzione del programma. Bacci ha definito l’esperienza ad Amici unica ed indimenticabile, anche se con alti e bassi, evidenziando come per lei sia stato come vivere un sogno.

Nonostante Chiara sia stata l’ottava eliminata dal talent ha ottenuto comunque degli ottimi risultati. Maria De Filippi l’ha difatti invitata come ballerina professionista nel programma a settembre. Inoltre la ballerina ha ricevuto una borsa di studio all’estero ed è stata selezionata per alcuni ruoli in delle importanti compagnie teatrali.