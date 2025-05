Amici 7 puntata, eliminata Chiara: il saluto e la reazione di TrigNO

Questa sera è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Questa si è aperta con il ballottaggio tra TrigNO e Chiara, rimandato dalla scorsa puntata a causa del rifiuto di Cristiano Malgioglio di scegliere chi eliminare tra i due. Dopo una nuova sfida il giudice alla fine si è deciso e a lasciare la scuola è stata la ballerina di Alessandra Celentano. Dopo alcune soprese da parte di Maria, Chiara ha salutato tutti, tra cui anche il suo sfidante con il quale ha iniziato una frequentazione. La reazione del ragazzo alla sua eliminazione non ha tardato ad arrivare.

Chiara eliminata: il saluto e la reazione di TrigNO

La puntata di Amici di Maria De Filippi di questa sera, sabato 3 maggio, è iniziata con il ballottaggio tra TrigNO e Chiara, rimandato dalla scorsa puntata. Uno dei giudici, precisamente Cristiano Malgioglio, si era difatti rifiutato di votare per l’eliminazione di uno dei due. Questa sera, tuttavia, è arrivato il verdetto: a lasciare la scuola è stata la ballerina di Alessandra Celentano. Prima di congedarla, Maria De Filippi ha voluto farle alcune sorprese. Dopo essere stata selezionata per una borsa di studio all’estero e per dei ruoli in alcune compagnie teatrali importanti, la conduttrice l’ha invitata anche a tornare a settembre come ballerina professionista.

Alla richiesta di Maria Chiara si è evidentemente emozionata. Non da meno è stata la reazione di TrigNO, con il quale la ballerina ha iniziato una frequentazione all’interno della scuola di Amici. Mentre De Filippi rivelava alla ballerina tutti i risultati ottenuti, il cantante, più volte inquadrato dalle telecamere, si è mostrato visibilmente fiero di lei e sorridente. Prima di abbandonare lo studio Chiara ci ha tenuto a ringraziare tutti, citando chiaramente anche TrigNO. Quest’ultimo si è quindi alzato per raggiungerla ed i due si sono salutati con un bacio.

Dopo aver salutato TrigNO e lo studio, la ballerina si è quindi congedata abbandonando lo studio. In seguito al ballottaggio tra i due è iniziata poi la sfida vera e propria, che vedrà un secondo allievo abbandonare la competizione a fine puntata. Secondo un video girato sul web, Elena D’Amario avrebbe involontariamente spoilerato il nome dell’eliminato che potrebbe essere Jacopo Sol.