Chiara Pompei dopo il tentato suicidio: il Trono, effetti delle cure e accuse

Chiara Pompei torna a parlare dopo il tentato suicidio. L’ex tronista di Uomini e Donne dichiara di stare bene, ma allo stesso tempo appare giù di morale e piena di rimpianti da sopportare. Con un video condiviso sulle Storie di Instagram, Chiara ammette di sentirsi sola e non mancano gli attacchi all’ormai ex fidanzato. In questo nuovo sfogo, inoltre, spiega come stanno procedendo le cure, con l’assunzione di medicine.

Solo qualche giorno fa, la Pompei appariva in una stanza di ospedale dopo aver tentato il suicidio. La ragazza aveva deciso di togliersi la vita durante un acceso scontro con l’ormai ex fidanzato, Riccardo Sparacciari. Quest’ultimo è apparso anche nello studio di Uomini e Donne, quando lui stesso ha fatto scoppiare una bufera. Oggi Chiara dice che sta recuperando le forze: “Comunque sto bene, la ferita piano piano si recupera”.

Allo stesso tempo, con un’espressione persa e triste, l’ex tronista ha ammesso:

“Sono un po’ delusa dalla vita, mi sento presa per il cu** dall’uomo che amavo. Ho perso una grande opportunità come quella di Uomini e Donne. Non ho un’amica su cui poter fare affidamento e quindi ho fatto quel gesto”

Chiara Pompei si riferisce alla sua stessa decisione di lasciare il Trono, quando si è ritrovata al centro della bufera. Il suo percorso è durato davvero pochissimo tempo, in quanto il suo ex fidanzato Riccardo, su Instagram, ha lanciato forti accuse nei suoi confronti, parlando di una frequentazione ancora in corso. Con un confronto in studio, alla fine i due hanno iniziato una relazione fuori dal programma di Maria De Filippi.

Quanto accaduto ha generato non poche polemiche intorno a Chiara, che ha perso completamente la fiducia del pubblico. Ora i telespettatori affezionati al programma sono comunque dispiaciuti nel vederla in questo stato, senza più il sorriso sul suo volto. La Pompei si sente addirittura uno zombie a causa della cura che sta facendo per riprendere in mano la sua vita dopo il tentato suicidio:

“Ora mi sto curando. Psicologici e psichiatrici mi danno quelle medicine che mi fanno sembrare uno zombie, infatti fatico a parlare”

La Pompei ha modo di ricevere affetto da parte di tutti coloro che le stanno dando supporto su Instagram, dove ogni tanto condivide qualche aggiornamento. Chiara ribadisce che sta bene, sebbene appaia ancora abbastanza provata, giustamente:

“Però sto bene, sto qua e ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutata in questi giorni. Ho letto i vostri messaggi con tutto il cuore, però non è facile. Sto qua e si va avanti”

Conclude così il suo sfogo l’ex tronista, sicuramente con tanti rimpianti, ma con l’intenzione di tornare alla normalità.