Tentato suicidio Chiara Pompei, il fidanzato: “Abbiamo litigato, poi il sangue”

Riccardo Sparacciari ha rotto il silenzio sul caso del tentato suicidio della fidanzata (forse ex) Chiara Pompei. L’ex tronista di Uomini e Donne, un paio di giorni fa, si è immortalata in un reparto psichiatrico, raccontando di aver provato a togliersi la vita con un coltello da cucina. Si è inferta dei fendenti all’addome. Nelle scorse ore ha anche lanciato un appello social a Sparacciari che ora ha deciso di parlare e fornire la sua versione dei fatti. Lui c’era quando Chiara si è ferita da sola. Avevano appena avuto una discussione. Dopo il tragico gesto, contro la volontà della ragazza, l’ha portata d’urgenza in ospedale.

Tentato suicidio di Chiara Pompei, la versione di Riccardo Sparacciari

Non è chiaro se Pompei e Sparacciari siano ancora una coppia. Usciti assieme da UeD lo scorso febbraio, sembrava che si fossero lasciati già a marzo. Il fatto che il giovane fosse presente quando la 23enne romana ha tentato un estremo gesto spinge invece a credere che la relazione sia ancora in piedi. Per quel che riguarda il delicato caso del tentato suicidio, la situazione è precipitata lo scorso lunedì mattina. Riccardo e Chiara erano assieme e hanno avuto una discussione verbale, dopo la quale la giovane donna ha impugnato una lama e si è colpita.

“Lunedì mattina io e Chiara abbiamo litigato in casa, lei durante una crisi ha preso il coltello dalla cucina e si è inferta due coltellate nell’addome, ho fatto di tutto per cercare di medicarla ma il sangue era troppo”. Così Sparacciari in una storia Instagram. Il giovane ha aggiunto che la Pompei ha poi cominciato a dire cose che lui non riusciva a comprendere. Inoltre non voleva né essere medicata, né essere trasportata in ospedale. Vista la situazione, Riccardo avrebbe dovuto imporsi con la forza per darle aiuto e salvarla:

“Iniziava a dire cose che non capivo, non voleva né che chiamassi un’ambulanza né andare all’ospedale, ma l’ho portata con forza al pronto soccorso. Se non avessi fatto ciò ora le cose sarebbero state sicuramente diverse“.

Aperta un’indagine, Riccardo non può vedere Chiara Pompei in ospedale

Sparacciari ha proseguito raccontando che dopo i fatti tragici avvenuti lunedì mattina è stata aperta un’indagine e sono state svolte una serie di perizie per fare totale luce sul caso. Quindi ha aggiunto che al momento Chiara si trova ricoverata e che a lui è stato impedito di vederla. La decisione è stata presa dai medici che hanno in cura la donna: “Sono state fatte delle perizie in casa e nell’auto, ci sono delle indagini in corso. Chiara è stata operata, ora è in un reparto psichiatrico”. “Sono andato a trovarla portandole gli oggetti per la permanenza lì – ha dichiarato sempre Sparacciari -, in seguito sono ritornato ma mi hanno impedito di vederla. Ad oggi, penso sia meglio per entrambi che io e lei non ci vediamo in modo tale che intraprenda questo percorso e che stia bene. Questa è la verità“.