Dramma Chiara Pompei, appello all’ex Riccardo dopo il tentato suicidio

Storia scioccante e delicata, l’ex tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei ha tentato di suicidarsi accoltellandosi. Lo ha spiegato lei stessa attraverso un tragico post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui ha raccontato di aver deciso di togliersi la vita. Fortunatamente è stata salvata. La 23enne si è immortalata su un letto d’ospedale dopo essere stata curata e dopo aver mostrato le ferite che si è inferta. Lungo la mattinata di giovedì 29 maggio ha rivolto un appello all’ex fidanzato Riccardo Sparacciari.

Chiara Pompei, il messaggio a Riccardo Sparacciari dopo il tentato suicidio

Chiara e Riccardo si sono conosciuti a UeD. Un trono lampo. Dopo qualche incontro i due furono travolti dalla passione, atteggiamento che generò non poche critiche da parte di chi è affezionato al dating show di Maria De Filippi. L’11 febbraio scorso hanno deciso di concludere il loro percorso nel programma Mediaset per approfondire privatamente la relazione. Pare che la love story non abbia preso la piega sperata e che già a marzo, secondo alcune indiscrezioni, sia naufragata.

Si arriva alle scorse ore, quando la 23enne romana si è accoltellata. Dopo il ricovero ha lanciato un appello a Riccardo tramite i social. “Non riesco ad alzarmi dal letto, ma ho la ferita che mi fa troppo male”, ha dichiarato per poi aggiungere: “Vorrei solo che Riccardo mi venisse a dare una carezza. L’ho spaventato ed è sparito dalla mia vita”.

La drammatica vicenda dell’ex tronista di Uomini e Donne

Prima di lanciare un appello all’ex, Chiara, lungo la giornata di ieri, aveva reso noto di aver tentato di togliersi la vita. Su Instagram aveva scritto: “Ho deciso di farla finita, ma mi hanno salvata in tempo”. Il messaggio era stato posto a corredo di una foto scattata in ospedale. Chiara sta attraversando un periodo buio. Aveva fatto sapere di essere stata ricoverata in una clinica psichiatrica. Nel suo racconto aveva attaccato coloro che le avevano provocato profondo dolore emotivo:

“Ieri – ha scritto – mi sono accoltellata e ho rischiato di morire, è questa la verità. Non vorrei fare questo video, perché non ha senso, qua mi stanno chiedendo tutti il motivo, ce ne sono vari, troppi tradimenti, troppe bugie, troppe finzioni che non riesco più a mandare giù”. E ancora: “Mi avete tolto tutto: la semplicità, l’amore, la spensieratezza… persino il mio lato bambino. Non sono stata una brava amica né compagna, ma ho dato tutto quello che avevo. Ora accettate la vostra vittoria: io voglio solo restare sola. Addio”.

Un messaggio che pare sia stato rivolto agli haters e ai leoni da tastiera. La vicenda della ragazza è rimbalzata su tutte le testate e i siti di informazione. Tantissime persone in queste ore hanno digitato messaggi di vicinanza e sostegno per l’ex tronista. Molti anche coloro che hanno allargato la riflessione a quanto possa diventare pericoloso l’odio riversato sulle piattaforme web.