Chiara Pompei in ospedale, l’ex tronista confessa: “Ho deciso di farla finita”

Chiara Pompei è stata tronista all’inizio di questa stagione di Uomini e Donne che si è appena conclusa. Non ha fatto neanche in tempo a cominciare le conoscenze, però, che su di lei saltò fuori una segnalazione: aveva avuto una conoscenza con un ragazzo fuori dal programma che non si poteva ancora dire del tutto conclusa. Alla fine, nonostante lui aveva deciso di smascherarla, Chiara aveva scelto di tornarci insieme perché sentiva di provare ancora dei sentimenti per lui e non se la sentiva di provare a conoscere altri ragazzi. Così si è concluso il suo percorso nel programma, ma a distanza di mesi da quel momento, oggi non sta affatto bene e lo ha rivelato in una storia pubblicata su Instagram: “Ho deciso di farla finita, però mi hanno salvato in tempo, questa è la morte più dolorosa che ci possa essere” ha scritto.

Nel video pubblicato su Instagram, Chiara è in ospedale e la sua tristezza evince da ogni più piccolo gesto. Con questo video, ha cercato anche di mandare un messaggio per aiutare proprio tutti coloro che come lei hanno attraversato un momento di difficoltà: “Ascoltatele le persone, basta una carezza, uno sguardo, un abbraccio, un conforto“. Delle parole semplici ma chiare, un invito a stare vicino a chi ne ha bisogno e non lasciare che arrivino a commettere dei gesti estremi come ha fatto lei.

Mi dispiace per chiara il suicido non è una soluzione migliore #Uominiedonne — genni (@genni561677) May 28, 2025

Chiara Pompei, le parole preoccupanti dell’ex tronista

Non è chiaro cosa potrebbe esserle accaduto, soprattutto se teniamo in considerazione il lungo periodo di pausa che si è presa dai social. Ha accennato giusto qualcosa: “Mi avete tolto tutto. La semplicità, l’amore, la spensieratezza, ho deciso di farla finita. Non voglio farvi pena, vorrei che mi ricordasse per ciò che sono stata” e poi ha concluso avvisando che non ha alcuna intenzione di rispondere ai messaggi. Una storia che, comunque sia, non è sfuggita ai fan di Uomini e Donne che da diversi mesi oramai non sentivano più parlare di lei.

Delle parole davvero fortissime quanto inaspettate che hanno lasciato tutti increduli, un grido d’aiuto che stavolta non è passato inosservato. Sui social, infatti, tantissimi utenti hanno invitato la famiglia e gli amici di Chiara a starle vicino, perché sta vivendo un periodo davvero molto complesso e, in questo momento più che mai, ha bisogno di avere attorno tutto il supporto possibile.