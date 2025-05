Uomini E Donne, Gemma e Marina coalizzate contro Arcangelo: l’intervento di Maria e Tina

Nella puntata di Uomini E Donne andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 Gemma e Marina si sono coalizzate contro Arcangelo. Con entrambe, difatti, la conoscenza si è interrotta ed il cavaliere ha iniziato a frequentare un’altra dama, Cinzia. Quest’ultima, tuttavia, si stava frequentando anche con Antonio e ha preferito non scegliere tra loro. Questo ha portato Arcangelo a decidere di interrompere la conoscenza anche con lei. Durante la discussione tra i vari protagonisti Tina Cipollari si è schierata, prendendo le difese di Gemma e Marina ed attaccando invece Arcangelo e Cinzia. Anche Maria ad una certa è intervenuta.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Uomini E Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Precedentemente Arcangelo ha deciso di interrompere la sua conoscenza con Gemma Galgani. Questa sua scelta ieri ha scatenato la reazione piccata della dama, la quale gli ha svuotato in testa un sacchetto di patatine. Nella puntata di oggi Galgani si è poi coalizzata con Marina, altra donna con cui Arcangelo aveva iniziato una conoscenza poi interrotta.

Il cavaliere al momento si sta difatti frequentando con Cinzia. L’epilogo della sua storia con Gemma ha scatenato diverse polemiche in studio. Nello specifico Tina Cipollari ha preso le difese della Galgani, attaccando Arcangelo ed accusandolo di aver sempre recitato con lei. L’opinionista si è scagliata poi anche contro Cinzia, sostenendo che, come il cavaliere, stia cercando solo visibilità. La dama al momento sta frequentando sia Arcangelo che un altro uomo, Antonio. Proprio la sua indecisione ha portato il primo a decidere alla fine di chiudere anche con lei.

Arcangelo le ha difatti chiesto una conoscenza esclusiva ma Cinzia ha preferito non rinunciare ad Antonio e quindi fare una scelta tra i due. Questa sua decisione ha fatto storcere il naso ad entrambi i cavalieri. Antonio ha poi deciso di accettare l’invito da parte di Gemma a ballare con lei. Che possa quindi essere l’inizio per una nuova conoscenza? Intanto nella discussione tra i diversi protagonisti è intervenuta anche Maria De Filippi. La conduttrice nello specifico ha ripreso Arcangelo sottolineandogli come Cinzia non volesse scegliere tra lui ed Antonio ed esortandolo quindi a decidere cosa fare.