Uomini e Donne, Gemma furiosa tira il cibo ad Arcangelo: “Non si è mai ridotta così”

Uomini e Donne è arrivato quasi alle battute finali e, proprio in questi giorni, stiamo vedendo tantissime coppie lasciare il programma per vivere insieme questa estate che sta per cominciare. Ad essere rimasta ancora una volta sola purtroppo è stata Gemma Galgani che, da quindici anni, proprio non riesce a trovare la persona giusta. Nel periodo di Pasqua era sicura di aver trovato la persona giusta in Arcangelo, sceso per corteggiare proprio lei. Ma poi, quando diverse donne hanno mostrato interesse per il cavaliere, lui si è allontanato da lei sempre di più.

Un duro colpo per Gemma che stava cominciando a provare dei sentimenti sempre più forti per Arcangelo, un plot twist che non aveva messo in conto e che sta decisamente facendo fatica a digerire. Infatti, proprio nella puntata che è andata in onda questo pomeriggio su Canale Cinque, durante una pausa in cui c’era la musica e i cavalieri e le dame avevano la possibilità di ballare, Gemma si è avvicinata ad Arcangelo che stava dialogando con una dama, per svuotargli sulla testa un pacchetto di patatine. Un gesto inatteso che ha scatenato non poche polemiche.

non si è mai ridotta in queste condizioni neanche per giorgio io cosa gli ha fatto questo arcangelo ragazzi l’abbiamo persa #uominiedonne pic.twitter.com/6bRyzNwhXF — •tommi• 🪽 (@gameoftommi) May 27, 2025

Uomini e Donne: Gemma fuori controllo con Arcangelo

Subito dopo la fine della pausa, Maria De Filippi è tornata in studio e ha raccontato quello che è accaduto, scatenando l’indignazione di Tina Cipollari: “il cibo non si spreca così”, ha commentato la famosa opinionista sconvolta dal gesto della dama torinese. Se da una parte Tina si è indignata per il modo in cui Gemma ha sprecato delle patatine, dall’altra sui social in tanti hanno fatto notare quanto stia diventando poco divertente questo comportamento di Gemma, che oramai da diverse settimane è stata messa da parte da Arcangelo e nonostante ciò ancora non è in grado di accettare la sua decisione.

Un trono che sta decisamente facendo discutere, ma che sta anche appassionando molto i telespettatori da casa che stanno vivendo veramente male l’idea che da qui a pochi giorni il programma finirà. Sicuramente a settembre avremo la possibilità di vedere cosa sarà poi accaduto nel corso dell’estate passata non più sotto ai riflettori.