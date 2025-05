Gemma umiliata a Uomini e Donne: “Accetta il due di picche”, indignazione in studio

“Accetta il due di picche e portatelo a casa”, così si è ufficialmente conclusa la conoscenza tra Gemma e Arcangelo nello studio di Uomini e Donne. Era cominciata nel migliore dei modi, addirittura nel periodo di Pasqua le persone credevano che questa per Gemma potesse essere la volta buona, e invece no. Nonostante la complicità e i baci appassionati dei primi giorni, ad un certo punto Arcangelo ha cambiato traiettoria e ha deciso di provare a conoscere anche altre donne, tra cui Marina con cui ha avuto una frequentazione anche un po’ più approfondita.

Così Arcangelo si è ritrovato ad essere una specie di tronista, non solo diviso a metà ma in più parti quando ha approfittato per uscire anche con altre donne, arrivando a spezzare anche qualche cuore quando Marina e Gemma, ad esempio, si sono sentite profondamente legati a lui. Alla fine Arcangelo ha deciso di scegliere Marina, e quando Gemma ha protestato facendogli notare che insieme hanno vissuto una complicità davvero molto forte, Arcangelo l’ha invitata ad accettare il rifiuto e a smetterla di comportarsi così. Una richiesta che ha indignato lo studio e anche gli altri uomini del parterre, così come Gianni Sperti che lo ha definito un “cafone”.

Uomini e Donne, Arcangelo chiude con Gemma Galgani

Gemma, in effetti, ha preso piuttosto male la fine della sua frequentazione con Arcangelo. Proprio per questa ragione in studio ha chiesto di mostrare una foto in cui sono insieme, uno accanto all’altro, con lui che le tiene le mani: “Guardate questa foto, la foto dice tutto, le mani parlano“. Addirittura è arrivata ad ipotizzare che Arcangelo potesse essere influenzato dall’esterno, magari dalla sua famiglia, ma lui le ha assicurato che non è così e che ha deciso tutto da solo.

Dunque la scelta di Arcangelo è ricaduta su Marina, ma nella puntata che è andata in oggi lei ha deciso di non dirgli ancora di no. Anzi, le anticipazioni delle prossime puntate ci hanno svelato che neanche tra di loro andrà bene: infatti, nell’ultimo appuntamento di Uomini e Donne, Gemma e Marina si uniranno contro Arcangelo per vendicarsi dopo queste settimane in cui si sono sentite prese in giro.