Uomini e Donne, anticipazioni ultima puntata: la vendetta di Gemma

Proprio oggi è stata registrata l’ultima puntata di Uomini e Donne. Questo vuol dire che quando andrà in onda, da quel momento in poi dovremmo fare a meno di questa trasmissione fino all’inizio del prossimo autunno. Saranno sicuramente dei lunghi mesi, ma nell’attesa cerchiamo di capire cosa è accaduto nel corso di questa ultima puntata. Neanche a dirlo, protagonista assoluta è stata sicuramente Gemma Galgani, che dopo essere stata trattata non proprio nel migliore dei modi da parte di Arcangelo, ha deciso di attuare una vendetta prima di andare via. Infatti in studio è arrivata a braccetto con Marina, Che come lei ha corteggiato Arcangelo nelle ultime settimane, ricevendo una vera e propria fregatura quando lui ha deciso di chiudere improvvisamente la loro conoscenza.

Gemma è arrivata in studio pronta a riprendersi la sua rivincita, infatti poco dopo è andata in onda una esterna in cui lei e Marina sono andate in camerino da Arcangelo e hanno urlato contro di lui per il modo in cui si è comportato. Dunque, pare proprio che le cose non siano finite nel migliore dei modi per il nuovo cavaliere del programma.

giovanna: “ho notato che la passione con gemma non era travolgente” gemma: #uominiedonne pic.twitter.com/SKk0hlYPLD — threshold – il napolitano fugoso 🌙 (@heythreshold) May 12, 2025

Gemma Galgani finisce la stagione col cuore spezzato

Dunque si è conclusa così la stagione di Gemma, che anche quest’anno purtroppo non ha trovato l’amore. Dopo diverse conoscenze, Arcangelo sembrava davvero quello giusto per lei. Le cose tra di loro erano cominciate nel migliore dei modi, ci era stato subito un bacio passionale che aveva fatto pensare ad un colpo di fulmine, eppure le cose si sono improvvisamente complicate quando lui ha raccontato di voler uscire anche con Marina. Da lì, sono partite una serie di conoscenze che hanno messo a dura prova la fiducia di Gemma nei suoi confronti.

Proprio nella puntata andata in onda oggi, Gemma sembrava contenta per come le cose stavano andando con Arcangelo, quando lui ha rivelato di voler uscire anche con Sabrina, altra protagonista di questo programma. A quel punto è stato fortemente attaccato dagli opinionisti Tina e Gianni, che hanno subito invitato Gemma a riflettere sul da farsi, ma nella puntata andata in onda oggi, la dama torinese era ancora accecata dalle belle giornate che stava passando con lui per guardare oltre il suo naso. Adesso sembra ufficialmente rinsavita ed è tornata a casa, pronta a trascorrere questa ennesima estate da single.