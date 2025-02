Uomini e Donne, Chiara: la scelta di Maria per liquidarla (non in TV)

Molti telespettatori si aspettavano di assistere, nella puntata di Uomini e Donne in onda il 24 febbraio 2025, al momento in cui Chiara Pompei lascia il Trono con il fidanzato Riccardo. Invece, il programma di Maria De Filippi ha sorpreso tutti decidendo di non dare alcuna importanza a questo momento. Infatti, non viene riservato più alcuno spazio alla ormai ex tronista, che non aveva mai smesso di frequentare Riccardo, sebbene si trovasse sul Trono, durante la puntata in TV. Il momento finisce su Witty.tv, in modo da dare comunque la possibilità al pubblico di scoprire cos’è accaduto.

In questo modo, Maria De Filippi non dà l’opportunità a Chiara e soprattutto a Riccardo di stare sotto le luci delle telecamere di fronte a milioni di telespettatori che seguono le puntate. Infatti, alla conduttrice e agli opinionisti non è affatto piaciuto il comportamento di lui. C’è chi crede, invece, che la redazione e la conduttrice abbiano voluto evitare alla Pompei di fare una pessima figura in TV, su Canale 5.

Ma prima di pubblicare il momento su Witty, va in onda la puntata di oggi. Si inizia con Sabrina, Agnese e Giuseppe. Quest’ultimo vorrebbe riconquistare la prima, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Il comportamento di Giuseppe riceve tante critiche ormai da diverse puntate e oggi la situazione non migliora.

Nessuno sembra credere alle sue parole. Tina Cipollari e Gianni Sperti si scagliano contro di lui, mentre cerca di convincere Sabrina che nutre per lei un forte interesse. Agnese, intanto, chiede al cavaliere di ammette che si è sbagliato con lei, ovvero che ha frainteso i suoi sguardi. Alla fine, tornano tutti a sedere nelle loro postazioni, tesi.

Uomini e Donne: Chiara e Riccardo via insieme, De Filippi determinata

Dopo la messa in onda della puntata, arriva il momento di scoprire come finisce il brevissimo Trono di Chiara Pompei su Witty. Il video pubblicato sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne su Witty inizia con Maria De Filippi che fa scendere i tronisti in studio. A questo punto, invita Chiara a sedere al centro. La Pompei è già consapevole di ciò che sta per accadere, in quanto prima di questa registrazione il suo fidanzato Riccardo aveva già condiviso sui social network la sua segnalazione.

“Nessuno vuole trattarti male, tanto meno io. So che hai 23 anni e a volte si sbaglia. Partiamo da questo e cerchiamo di dire solo la verità. Respiri?”, così la conduttrice inizia il blocco. Detto ciò, la padrona di casa ripercorre quanto accaduto. A questo punto, manda in onda il video del casting di Riccardo come tentatore di Temptation Island, che risale al 21 novembre 2024. “Era una frequentazione sporadica. Ci vedevamo una domenica sì e l’altra no”, spiega Chiara riferendosi a quel periodo.

Maria fa presente che la Pompei avrebbe voluto avere una relazione vera con Riccardo, al contrario di lui. Infatti, il ragazzo ha anche fatto un casting come tentatore. “Aveva fatto anche lei il casting da tentatrice e viene chiamata a dicembre per Uomini e Donne, ma dice di no all’inizio. Il 7 gennaio lei chiama e dice sì”, racconta De Filippi. Chiara spiega che inizialmente ha rifiutato il Trono perché concentrata su Riccardo. Avendo poi trascorso le vacanze di Natale da sola, ha deciso di cambiare idea. “Il 31 gennaio lei lo molla e il 6 febbraio lui dubita”, afferma Maria, per poi far entrare il ragazzo.

“Io sono senza parole, non pensavo di arrivare fino a questo punto”, dichiara Riccardo. “Se tu tenevi a me, perché non mi hai chiamata?!”, chiede la Pompei. “Ho paura che non riesco a esprimermi”, afferma poi il ragazzo. “Ai casting ti esprimevi bene”, tuona la conduttrice. Gianni attacca Riccardo, pensando che il suo sia un tentativo di finire sotto le luci dei riflettori. “Chiara come fai a mentire così? Sei un’attrice”, afferma il ragazzo furioso.

“Io sono innamorato per questo sono qui. Come facevo ad andare sotto casa sua? Mi ha detto addio. Ho detto tutto sui social perché non posso stare male cinque mesi a vederla qui”, continua. “Se un uomo ti ama non ti fa del male”, tuona Sperti, convinto che Riccardo da innamorato non avrebbe dovuto spiattellare tutto sui social. De Filippi appare furiosa con il ragazzo e dichiara: “Io so che lei ci tiene tanto a te”.

Tina invita Chiara a continuare il suo percorso da tronista, definendo il suo errore “un piccolo incidente”. Ma Maria non ci sta: “Non è piccolo Tina”. Questo fa subito capire che De Filippi non ha intenzione di farle continuare il suo Trono. Quando Chiara e Riccardo discutono tra loro, la conduttrice crede che non sia uno spettacolo bello. Non solo, consiglia a entrambi di parlarne lontano dalle telecamere e a lui di chiedere scusa alla Pompei.

Infatti, la conduttrice ci tiene a far riflettere lui sul fatto che Chiara ha sempre voluto da lui una relazione. “Ma chi ti crede? L’hai fatto per vendetta perché lei è in TV e tu no”, tuona ancora Gianni. De Filippi sorride alla Pompei e le fa presente che non si deve preoccupare di nulla. Allo stesso tempo, la padrona di casa crede sia meglio che i due si confrontino fuori dallo studio. Poco dopo, Chiara e Riccardo rientrano. Lei dichiara di voler continuare a conoscere il ragazzo, mentre gli opinionisti le fanno notare che “sta sbagliando”. Maria prende tutto sul ridere e rassicura entrambi prima di salutarli:

“Ci sono persone più adulte di voi che scrivono sui social. Chiara non è successo nulla, non hai illuso nessuno. Siete un po’ due scemi perché potevate evitare tutto questo. Ma stai serena. Riccardo non scrivete per Temptation che non vi prendiamo, te lo dico prima. Sto scherzando!”

Uomini e Donne: Gemma Galgani una furia contro Mario Cusitore

La puntata vede protagonista anche Mario Cusitore a Uomini e Donne. Inaspettatamente, il discusso cavaliere siede al centro studio con Margherita. Giovanni interviene subito facendo notare che probabilmente aveva ragione a non fidarsi della dama, che durante la loro conoscenza aveva contattato Mario. Margherita aveva parlato solo di amicizia, ma ecco che oggi dichiara che tra loro c’è qualcosa in sospeso e che hanno ripreso la frequentazione.

Tina e Gianni attaccano subito la dama, ritenendo che avesse, a questo punto, ragione Giovanni. “All’inizio non l’ho saputa gestire, ma con lei c’è stato un percorso. Vivevo questa cosa in sospeso”, spiega Margherita. Sperti ribadisce di non credere più alla dama, replicando alle parole di Mario: “Lei chiude con Giovanni e aspetta che torni tu. Ma perché dobbiamo passare per scemi?!”.

Cusitore continua a difendere Margherita. Ma ecco che, dopo il ballo al centro studio, Gianni fa sapere che ha ricevuto una segnalazione. Uno spettatore gli ha scritto: “Vedo Mario con Nicole che si baciano”. Il riferimento è a Nicole Santinelli, ex tronista del programma. Interviene Gemma Galgani, la quale alza il tono della voce e si mostra furiosa. La dama torinese tuona contro Cusitore:

“Dai un’impronta al programma che non è quello. Tu fai tutto. Hai dato consigli ai tronisti. Io parlo da partecipante. Tu entri, esci, vai, torni. Ma tu pensi che a me non mi abbiano invitato a Sanremo? Non vado, per rispetto alla trasmissione. Anche io lo potrei chiedere il permesso. Non mi permetto”

Gemma si riferisce alle serate che Mario fa mentre è uno dei cavalieri del Trono Over. “Io esco poco, ma quando lo faccio non è che incontro sempre i tronisti”, aggiunge Sperti. “Io sono sempre a Roma ultimamente, perché sto facendo un investimento”, spiega Cusitore. Intanto, Margherita non trattiene le lacrime. Non si comprende se la dama sia rimasta male per gli attacchi degli opinionisti o per la segnalazione su Mario, che si alza per andare a consolarla. Lei, però, lo rifiuta.

Si passa così a Gianmarco Steri. Quest’ultimo ha raggiunto Cristina in camerino, dopo la precedente registrazione. Il tronista ha ammesso di non vedere da parte sua interesse nei suoi gesti in studio. La corteggiatrice si è difesa e ancora oggi in puntata tenta di spiegargli di aver visto in lui superficialità quando ha dichiarato che gli piacciono molto Francesca e Liane. Allo stesso tempo, in studio, Cristina non parla molto e questo lascia Gianmarco perplesso. De Filippi crede che la ragazza abbia semplicemente un carattere particolare.