Uomini e Donne, caos uomini Over: “Terrificante”, Maria si affida a Steri

A Uomini e Donne continuano a generare critiche e attacchi gli uomini del Trono Over, che invece di dare il buon esempio fanno l’esatto contrario. La puntata inizia con Margherita e Morena sedute al centro studio di fronte a Giovanni. Quest’ultimo, nella registrazione precedente, si è scusato con la prima, cercando di riprendere la loro conoscenza. Margherita, però, ha preferito prendersi del tempo per riflettere su cosa fare. Alla fine, i due sono andati a cena insieme. Secondo la dama, però, Giovanni non avrebbe rispettato la sua decisione di prendersi del tempo per riflettere, in quanto continuava a contattarla.

Lei ha ceduto e ha deciso di cercarlo, non ricevendo da lui una risposta. Oggi Giovanni in puntata spiega di essersela presa con Margherita, in quanto lei lo ignorava e non gli rispondeva ai messaggi. La dama lo accusa di averla anche bloccata sui social network. Esce fuori che poi lui ha cercato Morena, a cui ha proposto di vedersi. “Sei la persona più finta che io abbia mai conosciuto”, così Giovanni replica alle accuse di Margherita. Non solo, continua ad attaccare la dama perché nelle settimane precedenti ha cercato Mario Cusitore.

“Ma tu fino alla settimana scorsa le hai chiesto scusa. Poi non hai aspettato e mi hai cercata”, tuona intanto Morena. Interviene Alessio Pili Stella, il quale definisce Giovanni “viscido”. “Margherita sei stata tu a dargli una seconda possibilità. Hai visto l’elemento che è”, dichiara Alessio. Alla fine, Giovanni si alza dalla sedia, convinto di essere nella ragione. “A te piace fare solo il pagliaccio”, tuona Margherita. “Lui dice ‘siccome non ho sentito Margherita per una settimana, ho chiamato Morena’”, così Maria De Filippi interviene, spiegando la posizione di Giovanni.

Intanto, la conduttrice nota che Sabrina sta ancora parlando con Gemma Galgani di Giuseppe, dopo quanto accaduto nella puntata andata in onda ieri. La dama torinese prende la palla al balzo per bacchettare il cavaliere, accusandolo di non essere stato chiaro. Oggi Sabrina pensa che la sorpresa in stazione gliel’abbia fatta perché il suo intento era quello di vedere Agnese, che si trovava con lei in quel momento. Facendo due conti, in base a come lui si è comportato in questi giorni, in effetti sembra proprio che Giuseppe avesse più voglia di vedere Agnese che fare una sorpresa a Sabrina.

Ciò che infastidisce molto nell’atteggiamento del cavaliere è il suo sorriso sotto i baffi mentre riceve gli attacchi. “Non è così, io la vorrei chiudere questa cosa”, replica intanto. Sabrina dichiara di non fidarsi più di lui. Interviene anche De Filippi, la quale sbugiarda Giuseppe, il quale smentisce di non aver fatto tutto appositamente per vedere Agnese in stazione: “Nel filmato, se non ricordo male, dici ‘l’ho fatto apposta a dire il tuo nome’”. Maria si riferisce alla clip in cui è possibile vedere Giuseppe parlare con Agnese, dopo una passata registrazione, alla quale spiega di essere interessato a lei.

Poco dopo, il cavaliere si è convinto che l’interesse fosse ricambiato da parte della dama, per via di alcuni suoi presunti sguardi e gesti. “Anche se ti ha guardato resti comunque uno str***o”, tuona Gianni Sperti. Giuseppe oggi a Uomini e Donne continua a mostrarsi convinto di essere stato provocato da Agnese e che lei sia interessata a lei. Barbara De Santi crede che il cavaliere interpreti male gli sguardi. L’unico a difendere Giuseppe è Alessio, il quale fa notare che Agnese si avvicina sempre faccia a faccia quando parla con qualcuno.

La dama chiede così di poter mostrare il video in cui lui dice di essere stato provocato da lei con gli sguardi. “Pure che fosse vero, non è Agnese che va condannata. Lui non era interessato a Sabrina”, dichiara Gianni. Ancora convinto della sua versione, Giuseppe sorride ancora sotto i baffi. “Ma ti sembra che mi avvicino a una persona a cui ho rifiutato il numero tre volte. Stiamo parlando del nulla”, replica ancora Agnese, sfinita. Maria De Filippi vuole sapere con certezza se Giuseppe sia convinto che lui piaccia alla dama.

“Probabilmente lei non ha il coraggio perché ho 50 anni”, risponde il cavaliere convinto. Come anche Maria ha fatto notare nei giorni scorsi, Agnese si è fatta avanti con Gianmarco Steri, non avrebbe avuto problemi a dire che è interessata a Giuseppe.

“Uomini di 50 anni che si infiammano per uno sguardo, si bloccano su Instagram, dicono ti amo dopo due giorni… ma siamo seri? Sarebbero questi gli uomini maturi”, questo è uno dei tanti commenti negativi condivisi sui social network dai telespettatori di fronte ai casi di Giovanni e Giuseppe.

Su quest’ultimo gli attacchi si fanno più pesanti: “Questa è la stessa logica che viene applicata in caso di abuso nei confronti delle donne. Perché la donna l’ha provocato oppure ‘sei tu che l’hai guardato’, ‘sei tu che indossavi la gonna’. Cacciatelo fuori dallo studio perché questa logica maschilista fa vomitare”. Molti telespettatori definiscono tutto questo “terrificante”.

Uomini e Donne: Pierpaolo chiude con Morena in modo particolare

La puntata va avanti con Simone e Gaetano seduti di fronte a Cristina. Con il secondo la dama dice di aver instaurato un’amicizia, che non va oltre. Invece, va avanti con Simone, il quale decide di far scendere in studio una donna, Katia, che vorrebbe conoscerlo. Si torna a Morena, la quale siede al centro studio. De Filippi fa sapere che Pierpaolo, l’uomo che stava conoscendo, è sparito nel nulla improvvisamente. La dama conferma ed ecco che il cavaliere scende in studio. Qui dichiara, inizialmente, che non ama usare molto il cellulare durante una conoscenza.

Poco dopo Pierpaolo confessa di aver ricevuto alcuni link di video che riguardano il percorso di Morena nel programma e di aver deciso di fare un passo indietro. Il cavaliere ammette di essersi fatto condizionare e di aver capito che non potrebbe mai funzionare con la dama. “Vorrei conoscerla, ma so che non porterà a nulla”, dichiara. Morena dichiara di essere rimasta molto male di fronte a questa sua decisione, in quanto non apprezza il fatto che si sia fatto condizionare. Finisce così la loro conoscenza.

Giuseppe, Diego e Vincenzo siedono poi al centro studio e Maria rivela che tutti loro hanno chiesto di poter conoscere la stessa dama. Si tratta di Giulia, che è approdato nel programma nella passata edizione ed è tornata quest’anno per conoscere Giorgio. Quest’ultimo, però, ha rifiutato di iniziare questa conoscenza e lei è andata via. Ora è ufficialmente tornata tramite i tre cavalieri. Diego diverte tutti quando ammette di aver sbagliato, in quanto la sua intenzione era quella di proporsi a un’altra dama.

Uomini e Donne: Maria De Filippi si affida a Gianmarco Steri

“Gianmarco dai fammi sognare, va”, così De Filippi oggi a Uomini e Donne invita Steri al centro studio dopo tutte queste tensioni nel Trono Over. La conduttrice spera di riportare la tranquillità e il buon senso con il tronista. Si parte dall’esterna sua con Liane. Quest’ultima l’ha raggiunto sul posto di lavoro, ovvero nel suo studio di parrucchiere. Qui gli ha chiesto di tagliarle i capelli, visto che glieli aveva criticati. In questa occasione, Gianmarco ammette di non provare chissà che attrazione verso le ragazze “bionde”.

Questa sua dichiarazione va in contrasto con il suo percorso con Martina De Ioannon, biondissima. Con Liane, nonostante questo particolare, appare sereno e coinvolto. Anche con Francesca, la conoscenza sta proseguendo abbastanza bene. “Ho dei dubbi, devo capire se siete qua perché vi interesso o per altro. In te vedo sincerità”, Gianmarco si sbilancia oggi in studio con la corteggiatrice.