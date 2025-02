Uomini e Donne, Agnese ha provocato Giuseppe? La verità di De Filippi

La puntata di Uomini e Donne, in onda il 20 febbraio 2025, inizia con Tina Cipollari, che ha portato in esterna Cosimo e Angelo. Il primo sta organizzando il loro viaggio a Parigi e con la sua simpatia diverte tutti, compresa la speciale tronista. Tra loro avviene il primo ballo al centro studio. Angelo, invece, le ha portato un regalo firmato Chanel oggi: una borsa rosa. Si va avanti con Sabrina e Agnese sedute al centro studio di fronte a Giuseppe. La prima appare sempre più coinvolta dalla storia con il cavaliere, che però continua a prestare attenzione ad altro. Infatti, Giuseppe ribadisce di sentirsi trasportato da Agnese e i suoi occhi, sebbene lei abbia rifiutato il suo numero.

“Ho questo sentimento che mi ha scosso”, dichiara il cavaliere. Agnese dice di sentirsi in imbarazzo, mentre Sabrina preferisce tornare a sedere al suo posto sconvolta. Non solo, quest’ultima lascia anche lo studio. Tutti criticano Giuseppe per non essere corso da Sabrina. Questo passo lo fa l’anziano Raimondo, dispiaciuto per la dama. Quando Agnese gli dà l’ennesimo due di picche, Giuseppe corre dietro le quinte per raggiungere Sabrina.

Francesca crede che Agnese istighi gli uomini. Anche Tinì pensa che la dama abbia provocato Giuseppe. A prendere le sue difese ci pensa Gianni Sperti, il quale crede che non dovrebbero trovare malizia in una donna che semplicemente sta parlando con un uomo. A questo punto, rientrano Sabrina e Giuseppe. La dama ammette di stare male e che non si aspettava di ascoltare una dichiarazione d’amore verso un’altra donna.

Il pubblico comunque si schiera dalla parte di Agnese, in quanto in qualunque caso le colpe sarebbero di Giuseppe, il quale è impegnato in un’altra conoscenza, anche importante. Interviene Maria De Filippi, che nelle scorse puntate ha smascherato il cavaliere con i video, quando Tina Cipollari si scaglia contro Agnese:

“Però Tina proviamo a essere realisti. Se a lei fosse piaciuto, avrebbe accettato il numero. Mettiamo che l’abbia provocato, oggi dovrebbe essere felice. Dovremmo pensare che vuole rovinare le storie degli altri”

Giuseppe ci tiene ancora a spiegare la sua posizione:

“Allora io non ho mai mentito a Sabrina. In questi giorni, a casa da solo, mi sono analizzato. Non ti ho mai mancato di rispetto. Non sono un approfittatore. Vorrei uscire prima di qui e poi magari fare l’amore”

“È una conoscenza, non siamo fidanzati”, sottolinea il cavaliere. “Da uomo, ti dico che mi hai provocato”, afferma convinto Giuseppe rivolgendosi ad Agnese, la quale smentisce ancora.

Non si capisce dove voglia arrivare il cavaliere, certo di piacere alla dama. Agnese, che nei giorni scorsi non ha avuto problemi a proporsi a Gianmarco Steri, non avrebbe avuto motivo a non dichiararsi interessata a Giuseppe. Invece, ha anche rifiutato il suo numero nelle settimane precedenti. Intanto, anche Gemma Galgani prende le difese di Agnese, quando fa notare che lei è una donna alla mano e sciolta con tutti.

Sabrina, in lacrime, decide di chiudere definitivamente con Giuseppe. Quest’ultimo finisce sotto gli attacchi anche di Tina Cipollari, la quale trova ingiusto il suo atteggiamento arrogante e il suo mantenere le distanza da Sabrina, che intanto sta piangendo. “Non sei mai stato interessato a me, mi hai preso solo per il c**o”, tuona la dama furiosa. “Sabrina basta no? Basta”, replica Maria De Filippi, la quale è evidente che sia infastidita da come Giuseppe si è comportato. Alla fine, la conduttrice chiede a Diego di far ballare la dama, ancora in lacrime.