Chiara Nasti e Zaccagni, nozze saltate? Così confondono i fan

Cosa sta succedendo tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Gli utenti Instagram più attenti hanno notato alcuni dettagli che sembrano provare che è accaduto qualcosa di strano prima del tanto atteso matrimonio. La coppia ha sempre condiviso con il pubblico che li segue video e foto i momenti di vita quotidiana. Ma ecco che ora proprio sui social network i loro gesti stanno facendo decisamente insospettire. Scendendo nel dettaglio, il calciatore ha smesso di seguire su Instagram la sua Chiara e viceversa. Per poi tornare nuovamente sui loro passi, ma con tempistiche diverse.

Un dettaglio che per molti potrà sembrare insignificante, ma che nell’era social rappresenta più di un semplice segnale. Chiara Nasti e Zaccagni sono da poco diventati genitori del piccolo Thiago e tra pochi giorni dovrebbero convolare a nozze. Infatti, il matrimonio è fissato per il 20 giugno 2023. Con grande entusiasmo, la nota influencer ha sempre tenuto aggiornati i fan al riguardo con tanto di foto delle partecipazioni, della scelta dell’abito e dei vari preparativi.

Precisamente Zaccagni e Chiara dovrebbero sposarsi nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli. Ma ora c’è il sospetto che questo matrimonio non verrà celebrato come previsto. Questo perché, come già indicato, alcuni utenti si sono accorti che i due su Instagram per diverse ore hanno smesso di seguirsi. A questo punto, nell’era in cui viviamo, sorge spontanea la domanda: cosa sta accadendo tra Zaccagni e Chiara?

Tutto può essere. Da ormai qualche tempo il gossip italiano è sempre più acceso tra separazioni e crisi nere. L’ultima resa ufficiale è quella di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i quali hanno confermato di essere felicemente separati. Secondo qualche utente social, ora a infiammare il gossip ci potrebbero essere Chiara e Mattia, anche perché manca solo qualche giorno al matrimonio.

A detta di qualcuno, le nozze potrebbero saltare all’ultimo minuto. Perché Zaccagni ha smesso di seguire su Instragam Chiara per poi cambiare idea? C’è da dire anche che l’influencer ha chiuso il suo profilo, rendendolo privato. Un modo per non permettere al calciatore di continuare a seguirla? Non solo, anche la Nasti aveva deciso di togliere il ‘segui’ al padre di suo figlio Thiago, per poi ripensarci e tornare a seguirlo. Il gesto, però, non è stato ricambiato subito dal calciatore. Infatti, ha ricominciato a seguire l’influencer solo dopo diverse ore.

Dunque, al momento entrambi hanno ripreso a seguirsi sui social proprio in queste ore. Intanto, da parte del calciatore e dell’influencer non è arrivata alcuna conferma o smentita, mentre i loro fan continuano a discutere su questa presunta crisi. In quanto hanno ripreso a seguirsi a vicenda su Instagram, viene da pensare che tra loro ci sia stato solo un litigio.

Al momento, inoltre, il matrimonio sembra ancora essere confermato. Infatti, Chiara ha pubblicato in queste ore un selfie con un cuore bianco e l’emoji di una sposa, rivelando che sta raggiungendo la sua wedding planner. Dunque, pare proprio che i fan possano dormire su sette cuscini, almeno per ora!