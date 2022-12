Chiara Nasti, vita stravolta dal figlio: “Pensavo fosse più semplice”

By

L’influencer racconta via Instagram Stories la rivoluzione che il pargolo appena nato ha portato nella sua quotidianità

La nascita di un figlio, si sa, comporta gioie e dolori per i neo genitori, soprattutto nei primi mesi dopo la nascita. Fra poppate, pianti notturni, visite dal pediatria e controlli di ogni tipo, diventare mamma e papà non è certo una passeggiata. Ne sanno qualcosa Chiara Nasti e il compagno Mattia Zaccagni, che lo scorso 16 novembre hanno accolto il loro primogenito Thiago.

In queste prime settimane da neo-mamma, Chiara Nasti ha iniziato a capire per davvero cosa significhi essere genitore, per di più di un bambino così piccolo. Rispondendo alle domande dei suoi follower, l’influencer e imprenditrice campana ha così avuto occasione di spiegare che la sua vita di prima è stata completamente stravolta.

Se prima si doveva dividere fra un evento e l’altro e doveva sempre apparire perfetta per shooting fotografici e campagne pubblicitarie social di sorta, ora la situazione è ben diversa. Il piccolo Thiago ha portato una vera rivoluzione nella sua vita, che forse lei stessa nemmeno si aspettava. Ecco le dichiarazioni della modella in merito:

“Pensavo fosse più semplice avere un figlio. Non faccio nulla in questo momento, mi occupo di lui al 100% poi l’allattamento mi stanca tantissimo. Quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero fare nulla, devi solo occuparti di lui.”

Ad ogni modo, queste parole di Chiara Nasti vanno semplicemente prese come lo sfogo momentaneo di una donna non certo abituata a determinati ritmi. Non si tratta infatti di una lamentela vera e propria, quanto più della constatazione di una persona che, da un giorno all’altro, ha dovuto cambiare completamente vita.

In barba alle critiche degli hater, Nasti sembra essere in realtà una mamma molto affettuosa. Il bambino è ormai diventato il centro del suo mondo e delle sue Instagram Stories. molto spesso sponsorizzate ad hoc da aziende che si occupano di prodotti per l’infanzia.

Chiara Nasti già pensa al bebé numero 2

A riprova del fatto che la maternità si sta rivelando per lei un’esperienza straordinaria (per quanto dura) Chiara Nasti ha già confermato di volere un secondo figlio da Zaccagni.

Ad appena una settimana di distanza dal piccolo Thiago, l’influencer aveva dichiarato di non vedere l’ora di dare almeno un fratellino al suo primogenito. Chi lo sa se anche per i prossimi figli, a questo punto, organizzerà un gender reveal party prenotando lo stadio Olimpico di Roma tutto per sé?