Chiara Nasti ha partorito: foto, annuncio, sesso e nome del bebè

Chiara Nasti ha partorito! La notizia è arrivata pochi minuti fa su Instagram, è nato oggi il figlio di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Il bimbo è venuto al mondo nelle prime ore del giorno, quindi nella sezione data di nascita dei suoi documenti ci sarà scritto 16 novembre 2022. Non si sa in realtà a che ora sia nato il piccolo Zaccagni, perché il neo papà non ha svelato ancora tutti i dettagli. Si è occupato di dare la notizia sui social, magari sarà mamma Chiara ad approfondire tutto nei prossimi giorni. E di sicuro racconterà anche il parto, come fanno tutte le neo mamme influencer, aprendo il confronto con altre future mamme. Ma per questo bisognerà aspettare ancora un po’.

Il nome del figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni non è una novità del giorno, perché la coppia lo aveva già annunciato. Si chiama Thiago ed è stato già presentato al mondo con le prime foto su Instagram. Nella foto scelta da Zaccagni c’è solo Chiara sul letto dell’ospedale, dopo il parto, ed è anche a lei che ha dedicato delle belle parole: “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”.

A pubblicare la foto del figlio Thiago è stata mamma Chiara. Queste le sue parole: “Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire”. Nel post su Instagram ci sono due foto del bimbo tenuto in braccio da papà Mattia in una e nell’altra è da solo. Con gli occhi già belli aperti pronto a esplorare il mondo.

La gravidanza di Chiara Nasti è stata molto chiacchierata a causa di diverse sue dichiarazioni decisamente discutibili. Le polemiche non sono mai mancate sul suo profilo Instagram, ma per ora c’è tanta dolcezza invece. Chiara ha già pubblicato un tenero video tra le storie in cui papà Mattia Zaccagni guarda il piccolo nella culletta dell’ospedale: una scena molto tenera, e infatti lei ha messo un’emoji commossa. Non resta che fare tanti auguri alla coppia, e in casa Lazio ci sarà oggi il fiocco azzurro!

