Chiara Nasti, abito sontuoso per il matrimonio: foto e dettagli

Manca sempre meno al matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. L’influencer e il calciatore della Lazio, genitori del piccolo Thiago nato il 16 novembre scorso, convoleranno a nozze quest’estate, precisamente il 20 giugno 2023. Fervono quindi i preparativi per il grande giorno: in questi mesi la futura sposa ha condiviso con i suoi followers alcuni dettagli della cerimonia, che sta organizzando grazie all’aiuto di un’esperta wedding planner.

L’anticipazione sul vestito da sposa

Poco fa l’influencer ha postato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae di spalle, accovacciata a terra mentre sta indossando un sontuoso abito da sposa. “Un sogno”: questa la breve ma incisiva didascalia scelta dalla Nasti a corredo della fotografia.

Come ha confermato la futura sposa rispondendo a un commento di una sua follower, quello mostrato non sarà sicuramente l’abito che indosserà il giorno delle nozze. Come vuole la tradizione, il vestito da sposa dovrà rimanere segreto fino al grande giorno, quando la Nasti percorrerà la navata della chiesa. Segreto soprattutto al futuro marito dal momento che è vietatissimo che lo sposo sappia come si vestirà la sposa. “Ovviamente no… Quello non può vederlo nessuno.” Questa l’eloquente risposta dell’influencer alla follower che le ha domandato se fosse proprio quello l’abito scelto per il matrimonio.

Per il momento i fan di Chiara Nasti dovranno accontentarsi solamente di alcuni dettagli di uno degli abiti provati dalla modella, in attesa delle prossime nozze. Una piccola anticipazione in quanto probabilmente l’abito definitivo sarà molto simile a quello della fotografia. L’unica cosa certa è che, come hanno già dimostrato in passato, la Nasti e Zaccagni amano fare le cose in grande e per il loro matrimonio ci sono già tutte le premesse di una cerimonia principesca.

La location del grande giorno

Matrimonio estivo per l’influencer e il calciatore. La data sarebbe stata scelta per potersi godere la luna di miele prima che Zaccagni debba rientrare per gli allenamenti e il ritiro pre-campionato. Secondo quanto riportato dal magazine Chi, la location scelta dai futuri sposi per il loro grande giorno sarebbe Villa Miani, una storica dimora in quel di Roma. Una location da sogno che gode di un’ottima visuale su tutta la città.

Il numero degli invitati si aggirerebbe intorno alle 200 persone, tra le quali molto probabilmente non comparirà l’ex della Nasti Nicolò Zaniolo, e gli sposi avrebbero previsto anche una cerimonia religiosa. La chiesa nella quale si diranno “sì” sarà quella della Basilica di Santa Maria in Ara Coeli. Si tratterebbe del secondo matrimonio celebrato in una chiesta molto cara ai tifosi romanisti; la stessa in cui nel lontano 2005 si celebrò l’unione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Mancano poche settimane quindi al grande evento e tutto sembra essere già pianificato nei minimi dettagli. È facile immaginare che Chiara Nasti continuerà ad aggiornare i suoi fan fino a quel giorno: chissà se la cerimonia sarà anche trasmessa in live streaming.