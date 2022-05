Chiara Nasti-Zaccagni affittano l’Olimpico per annunciare il sesso del figlio

Gender reveal party in grande per l’influencer e imprenditrice napoletana e il fidanzato, calciatore della Lazio

A Chiara Nasti piace fare le cose in grande. Per svelare a tutti il sesso del figlio che aspetta dal fidanzato, il calciatore Mattia Zaccagni, l’imprenditrice e influencer napoletana ha affittato lo stadio Olimpico a Roma. Approfittando dell’assenza di partite importanti la coppia ha radunato mercoledì 18 maggio amici e parenti per il gender reveal party, festa nata in America in cui si svela se si è in attesa di un maschietto o una femminuccia (il baby shower è un’altra cosa!).

La sala dentro la tribuna Montemario, che durante le partite di Roma e Lazio accoglie il servizio ristorante, si è colorata di celeste e rosa, con dolcetti, palloncini e due giganti pupazzi che accolgono gli invitati al party, documentato in tempo reale da Chiara Nasti sul suo seguitissimo profilo Instagram da 2 milioni di follower. Fino ad oggi solo Angela Nasti, sorella minore di Chiara ed ex tronista di Uomini e Donne, era a conoscenza del segreto.

Dunque fiocco azzurro o fiocco rosa per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? I due, insieme dall’estate 2021, sono in attesa di un bambino! Il parto è previsto dopo la fine dell’estate e al momento un nome non è stato ancora deciso. Per entrambi si tratta del primo figlio. La gravidanza, come ribadito più volte da Chiara, è stata fortemente voluta. Fin da subito la Nasti ha capito che il giocatore biancoceleste era l’uomo giusto con il quale realizzare progetti importanti.

La storia d’amore con Zaccagni

Da giugno 2021 Chiara Nasti è legata a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. I due si sono conosciuti ad Ibiza grazie ad amici in comune e sono diventati nel giro di poco tempo inseparabili. Una storia seria, con tanto di presentazioni in famiglia. Il clan Nasti approva molto lo sportivo e l’imprenditrice è stata invitata al futuro matrimonio della cognata Francesca.

Chiara ha confidato che grazie a Zaccagni ha ritrovato serenità e stabilità dopo un momento turbolento, privatamente e professionalmente. L’ex naufraga del’Isola dei Famosi ha sofferto molto per amore in passato. Impossibile dimenticare la sua breve relazione con il pupillo della Roma Nicolò Zaniolo: una liaison intensa e assai chiacchierata.