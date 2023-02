È ormai quasi una settimana che si parla ininterrottamente di Chiara Ferragni e Fedez. Le dinamiche della coppia stanno, infatti, appassionando tutti. Dalla finale di Sanremo 2023 i due non si sono più mostrati insieme e il rapper è in silenzio social da giorni. Tra la lite avvenuta dopo l’episodio del bacio tra il cantante e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, i rumors su una possibile interruzione della serie “The Ferragnez” e il presunto avvistamente in uno studio legale, sono molti gli indizi che porterebbero ad una crisi confermata tra i due. Inoltre, un nuovo dettaglio ha allarmato ulteriormente i fan. Come si può notare da una foto postata su Instagram, l’imprenditrice digitale non indossa più la fede e avrebbe, quindi, tolto gli anelli dalle dita.

Ieri 16 febbraio, Chiara ha documentato sulle sue storie una gita fatta in un agriturismo con i due figli: Leone, di quasi 5 anni, e Vittoria, che il 23 marzo spegnerà due candeline. Anche questa volta, nessuna traccia del marito. Tuttavia, l’influencer non era sola. Con lei, c’era il suocero Franco Lucia, papà di Fedez. La Ferragni ha condiviso vari scatti dei bambini, felici ed immersi nella natura insieme agli animali. Poco dopo, però, tra le sue storie è anche apparsa un autoscatto della donna, in cui è ben visibile l’assenza della fede di matrimonio dall’anulare sinistro della sua mano. E non solo. Anche l’anello di fidanzamento regalatole durante la proposta di matrimonio da sogno all’Arena di Verona, nel 2017, è improvvisamente scomparso.

Da quando Federico le ha chiesto di sposarla, la 35enne non ha praticamente mai tolto l’anello di fidanzamento né tantomeno la fede che suo marito le aveva messo al dito il giorno delle loro nozze. Dunque, questo gesto compiuto dalla modella ha lasciato tutti basiti. Non è la prima volta che Chiara ha fatto intuire che i rumors di crisi potrebbero essere effettivamente reali. Qualche giorno fa, infatti, ha postato un video ritraente la scena della finale di Sanremo in cui elogiava il matrimonio di Gianni Morandi e la sua Anna. Come didascalia, aveva scritto “Un amore così”, facendo una velata frecciatina. A distanza di poco tempo, l’influencer ha lanciato un altro indizio utile al mistero che circonda la coppia in questi giorni. Insomma, la crisi pare essere oramai ma una realtà vera e propria e sembra proprio che Chiara voglia comunicarlo ai suoi seguaci.