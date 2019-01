Chiara Ferragni: la foto da santa scatena il Web, Fedez “Pronto per il salto”

La foto di Chiara Ferragni protettrice degli influencer

Chiara Ferragni è sempre al centro del gossip e in un modo o nell’altro riesce a far parlare di sé continuamente. Non sempre in maniera positiva purtroppo ma questa è senz’altro l’altra faccia della popolarità. Di recente la fashion blogger divenuta persino più famosa del suo compagno Fedez ha pubblicato una foto secondo lei bellissima in cui la si raffigura come una sorta di santa. Si tratta chiaramente di un disegno molto bello che assume toni ironici, in realtà, se pensate al fatto che la stessa Chiara l’ha commentata scrivendo “By the talented @sarashakeel. La protettrice degli influencer e degli impenditori digitali”.

Chiara Ferragni, polemiche per la foto ma anche tanti apprezzamenti

A non tutti però la foto è piaciuta, e infatti qualcuno ha fatto notare alla Ferragni come certi scatti debba evitarli. “Vorrei capire perché puntare sempre alla blasfemia facendo immaginare la figura di una Madonna o di una santa… Perché non rimanere con i piedi per terra di umili mortali? Davvero di cattivo gusto l’ironica sul sacro, soprattutto offensivo verso chi crede davvero in Dio”. Qualcuno invece ci ha scherzato su: “Ritratto della prima Madonna imprenditrice digitale. Foto su Instagram, giovedì 3/01/2019. Noi piccoli imprenditori digitali siamo a te devoti, amen”. Tutti gli altri commenti sono più o meno di questo genere: c’è chi ha apprezzato il post condiviso dalla Ferragni e chi invece non lo ha affatto gradito.

La vacanza di Chiara e Fedez: la coppia felicissima e incurante delle critiche

Sembra essere passata un’eternità dall’ultima polemica che l’aveva coinvolta e non sono passati molti giorni invece dall’ultimo racconto di Fedez che ha commosso un po’ tutti. Eccoci qui allora a parlare nuovamente di loro, attualmente in vacanza assieme, e tutt’altro che interessati, ovviamente, a dar retta alle critiche. Fedez in effetti non avrà neanche letto le offese a Chiara, visto che ormai è una prassi, e infatti dopo un po’ di tempo dalla pubblicazione della foto ha postato altri scatti e altre storie senza minimamente menzionarla (“Pronto per il salto”, si legge ad esempio a commento di una foto in cui lo si vede in procinto di tuffarsi). Buona vacanza insomma. Con buona pace di tutti, anche di chi non ha gradito lo scatto.