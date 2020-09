Chiara Ferragni e Fedez aspettano il secondo figlio: “Presto l’annuncio”

Chiara Ferragni sarebbe davvero incinta: questo è l’ultimo gossip sui Ferragnez. Dopo mesi di voci di corridoio e pancini apparentemente sospetti, oggi si è riacceso il gossip con nuove conferme. I due si stanno guardando bene dal commentare le ultime voci, che si fanno sempre più insistenti, ma è possibile che nelle prossime ore decidano di smentire. Chiara e Fedez commentano spesso sui loro profili Instagram le notizie che riguardano la loro vita, ma altre volte invece preferiscono lasciar correre. Cosa decideranno di fare stavolta? In attesa di scoprirlo ci sono nuovi interessanti e succosi aggiornamenti sul gossip su Chiara Ferragni incinta. Ebbene, la notizia del giorno è che Leone, il primogenito della coppia, potrebbe diventare presto il fratello maggiore di una sorellina o di un fratellino.

Chiara Ferragni è incinta davvero? Si riaccende il gossip sul secondo figlio con Fedez

Si vocifera da giorni, anzi da settimane e addirittura mesi, su una seconda gravidanza di Chiara Ferragni e alcune persone vicine alla coppia avrebbe confermato la cosa. A rivelarlo è stato Fanpage, le cui fonti avrebbero non solo confermato che Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio ma che presto arriverà l’annuncio della coppia. Anche perché se fosse vero allora presto sarebbe difficile da nascondere! Chiara ha un fisico longilineo, per cui la pancia si vedrebbe già nei primi mesi di gravidanza. Per la coppia il secondo figlio arriverebbe dopo due anni di matrimonio e con un figlio di due anni e mezzo, che ne avrebbe tre quando il fratellino o sorellina nascerebbe, se il gossip fosse vero. C’è da dire infatti che è da mesi che si mormora di un secondo figlio per i Ferragnez, per cui tutte le indiscrezioni sono da prendere con le pinze.

Secondo figlio per Chiara Ferragni e Fedez? La coppia potrebbe annunciarlo a breve

Era il mese di maggio quando per la prima volta si è parlato di un pancino sospetto per Chiara. Non era realmente incinta, perché dopo quattro mesi la pancia sarebbe diventata ormai un pancione. Poi il gossip è rispuntato fuori in estate. Prima a luglio, e lei però era intervenuta per smentire. Poi di nuovo se ne è parlato ad agosto, e stavolta a parlare erano state altre fonti vicine ai Ferragnez. Stavolta sarà vero, visto che Chiara non ha smentito? Se così fosse nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’annuncio della coppia.