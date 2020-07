Chiara Ferragni incinta? Pancino sospetto, risponde lei: la foto

Si ritorna a parlare della seconda gravidanza di Chiara Ferragni. Mai confermata. Da mesi, ormai, serpeggiano pettegolezzi sull’imprenditrice digitale, ai quali solo oggi ha voluto dare una precisa risposta. Si spera sia quella definitiva. Chiara e Fedez non hanno mai nascosto il desiderio di diventare per la seconda volta genitori, ma questo non pare essere il momento più propizio. Dopo il lockdown, si sono trovati immersi in numerosi impegni lavorativi: anche quelle che sembrano vacanze sono in realtà momenti in cui danno il meglio di loro. Se Fedez ha lanciato tormentoni estivi degni di nota – in attesa di vederlo molto presto in televisione o nei concerti -, Chiara Ferragni ha fatto il giro dell’Italia alla scoperta dei musei più amati: grazie al suo intervento, i numeri dei biglietti sono aumentati a dismisura e questo non può che essere un segnale largamente positivo, soprattutto dopo i danni che inevitabilmente ha provocato la quarantena. I musei e il Colosseo sono stati “fermi” per mesi e ora sono ripartiti alla grande grazie alla pubblicità (che funziona ogniqualvolta) fatta dalla Ferragni.

Foto pancino Chiara Ferragni: è incinta davvero? L’imprenditrice chiarisce tutto

Le polemiche su Chiara Ferragni agli Uffizi di Firenze stanno a zero. Con la sua sola presenza dinanzi a opere d’arte famose in tutto il mondo, è riuscita a catturare l’attenzione dei suoi follower, che hanno permesso un aumento sensibile (ma che sensibile… vertiginoso!) dei biglietti venduti. Messi da parte i suoi interventi salvifici, ora una domanda è spuntata sotto alla sua ultima foto pubblicata su Instagram: Chiara Ferragni è incinta per la seconda volta? Un fan le ha fatto notare che si vede un pancino sospetto e questa volta la fashion blogger ha deciso di rompere il silenzio. Queste sono state le sue parole: “Guys, è il vestito messo con la cintura così”. Colpa della cintura, che ha creato un finto rigonfiamento nella zona del ventre della Ferragni. Si era parlato perfino di prove sulla gravidanza nascoste da Fedez, ma adesso è chiaro come il sole che la cicogna non è partita da chissà dove per consegnare ai Ferragnez un altro pargoletto, una sorellina o un fratellino per il simpaticissimo Leone.

Evento Dior in Salento: presenti Chiara Ferragni e i suoi mille look

Chiara Ferragni e Fedez si trovano al momento in Salento, all’evento Dior, dove hanno sfoggiato i loro nuovi abiti. Quello dell’imprenditrice ha ovviamente catalizzato l’attenzione, soprattutto per la protuberanza alla pancia… che ha fatto subito pensare a una seconda gravidanza. Niente di vero. In Puglia, Chiara Ferragni sta sfoggiando look tutti diversi fra loro e sta riuscendo nell’impresa di mettere il turbo al settore della moda dopo il lockdown!