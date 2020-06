Chiara Ferragni incinta per la seconda volta? Fedez “copre” tutto

Chiara Ferragni è incinta? E questa sarebbe la seconda volta. Dopo Leone, potrebbe arrivare una femminuccia. Potrebbe. I fan sono letteralmente impazziti quando la mamma dell’influencer ha parlato del nuovo arrivo della cicogna. Cosa c’è di vero nella notizia della gravidanza? Da un mese a questa parte, sono stati lanciati svariati gossip (non sempre smentiti) sul pancino sospetto di Chiara Ferragni, la quale ha comunque sempre confessato di volere una famiglia allargata. Certamente vorrebbe dare una sorellina o un fratellino al piccolo Leone. Piccolo, sì: se dovesse rivelarsi vera la notizia della seconda gravidanza di Chiara Ferragni, a separare il bambino dal nuovo arrivato, circa due anni d’età. Per il momento Fedez e Chiara non hanno voluto pronunciarsi sul chiacchiericcio, ma un gesto del rapper su Instagram ha sorpreso. E non poco. Ha cancellato quella che sarebbe la prova della gravidanza. Chiara Ferragni è incinta per la seconda volta o si tratta di un gossip infondato?

Chiara Ferragni incinta? Una femminuccia in arrivo: le parole di sua madre e il gesto di Fedez

Recentemente alcune foto di un presunto pancino della Ferragni avevano fatto insospettire i fan, oggi invece si parla di una frase emblematica detta da Marina Di Guardo (mamma di Chiara) durante un video registrato da Fedez. E poi prontamente cancellato. Mentre Fedez era intenzionato a far ingelosire Leone baciando a più non posso Chiara, Marina si è lasciata andare a queste parole: “Tra poco vi arriverà una bambina e sarà innamorata solo di te!”. Cosa significa? C’è chi ha dato per certa la notizia del secondo figlio di Fedez e Chiara Ferragni, ma bisogna anche pensare che la donna lo avrebbe detto come semplice augurio. Il figlio innamoratissimo della mamma e la figlia innamoratissima del papà. Come spesso succede nelle famiglie (non sempre ovviamente). Una frase che deve essere presa con le pinze. Anche se il gesto di Fedez di eliminare il video fa sorgere qualche sospetto. Gli indizi sulla presunta gravidanza della Ferragni sono comunque presenti qui in basso:

Fedez e Ferragni, secondo figlio dopo Leone? News

Chiara Ferragni e Fedez ci hanno messo un bel po’ per annunciare la prima gravidanza. Bisognerà aspettare tanto anche questa volta? Il rapper, in passato, si era “tradito” dando un bacio al ventre della fashion blogger nel bel mezzo di una festa. E in quel caso il video era stato pubblicato da un suo amico. Cosa scopriremo ancora? Dopo la collaborazione tra la Ferragni e Baby K, ci aspettiamo altre succulenti notizie sul suo conto. Qualche gossip scottante in una calda estate non deve mai mancare!