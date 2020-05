Chiara Ferragni è davvero incinta? Pancino sospetto dopo smentita: foto

Chiara Ferragni è davvero incinta? Il gossip non si placa, le nuove foto aumentano i sospetti

I sospetti su Chiara Ferragni incinta del secondo figlio si fanno sempre più forti. Solo pochi giorni fa eravamo qui a parlare di questo gossip, che oggi è stato alimentato da un pancino sospetto dell’imprenditrice digitale. Fedez sembrava sincero quando ha smentito la gravidanza della moglie, ma lui per primo aveva detto che magari Chiara doveva dirgli qualcosa. Improbabile che la Ferragni abbia deciso di informare prima i fan, anche se involontariamente, della sua seconda gravidanza anziché il marito. Ma tutto è possibile, forse le è sfuggito l’indizio, anche se Chiara e Fedez non hanno mai nascosto nulla della loro vita e amano condividere notizie così belle con i tantissimi chi li seguono sui social.

Chiara Ferragni incinta di nuovo? Spunta un pancino sospetto

Anzi, il consenso verso i Ferragnez è aumentato ancor di più negli ultimi mesi. Da una parte perché si sono dimostrati sensibili e in grado di fare qualcosa di concreto per l’Italia e gli italiani. Dall’altra parte hanno conquistato sempre di più l’affetto della gente con la loro simpatia e la loro semplicità: chi li segue su Instagram può notare infatti che sono a tutti gli effetti una coppia come tante altre, magari con una casa più grande e più tecnologica, ma si mostrano come persone della porta accanto. Questo è il loro punto di forza, oltre al bellissimo e simpaticissimo Leone, il primogenito. Avrà presto un fratellino? Già pochi giorni fa si parlava di un futuro figlio, oggi il gossip su Chiara Ferragni di nuovo incinta torna prepotente grazie ad alcune foto.

Il gossip su Chiara Ferragni non si placa: secondo figlio con Fedez?

In alcune stories su Instagram di oggi, infatti, Chiara appare di profilo e sotto la gonna si intravede in effetti un pancino sospetto: è incinta davvero? Naturalmente potrebbe trattarsi solo di un effetto della gonna o del video, tra prospettive e inquadrature. Possiamo solo sperare in un’altra smentita da parte loro oppure in una conferma per conoscere la verità. Per il momento vi lasciamo alle foto del presunto pancino di Chiara Ferragni, così potrete farvi una personale idea sul gossip.