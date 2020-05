Chiara Ferragni incinta? Spunta indizio, Fedez: “Deve dirmi qualcosa”

Chiara Ferragni incinta del secondo figlio? Spunta un presunto indizio e si accende il gossip

Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio? Una foto pubblicata oggi su Instagram ha scatenato il gossip! Ai fan non è sfuggito il dettaglio nella nuova collana dell’imprenditrice digitale, in cui è rappresentata tutta la sua famiglia. Da ciò che ha scritto nella stories in cui ha mostrato ai fan il nuovo acquisto, pare che Chiara abbia deciso di supportare le piccole imprese e che quindi sia un acquisto fatto su richiesta. Anche perché ci sono tutti i componenti della sua famiglia, seppure senza nomi e cognomi ma con degli angioletti a rappresentarli. Chiara ha scritto il nome di ogni componente accanto al ciondolo che li rappresenta e ha condiviso l’immagine con i fan.

Chiara Ferragni e Fedez in attesa del secondo figlio? I fan notano un dettaglio

Ci sono papà, mamma, le sorelle Francesca e Valentina, e poi lei, Fedez, Leone e Matilda, il suo cagnolino. Ma ciò che ha stupito è proprio l’ultimo di questi ciondoli con gli angioletti su cui Chiara ha scritto: “Futuro bambino”, con un cuore rosso. Per questo in tantissimi si stanno chiedendo: Chiara Ferragni è di nuovo incinta? Ma a chiederselo adesso è anche Fedez! Il rapper, che è stato di recente querelato con diverse accuse, ha commentato la notizia dopo averla letta su Twitter. Queste le sue parole: “No, non è incinta, è che penso si sia portata avanti. Non so neanch’io perché lo faccia, non penso sia normale. Però penso si sia portata avanti per quando ci sarà”.

Fedez parla del gossip su Chiara Ferragni incinta: “Magari deve dirmi qualcosa”

In un secondo momento, però, Fedez ha pensato che potrebbe esserci un’altra spiegazioni. E quindi ha aggiunto: “Ipotesi due. Magari deve dirmi qualcosa. Spero non me lo abbia voluto dire così. Anche se farebbe molto ridere spero sia un po’ così, ma non credo”. Difficile pensare che Chiara abbia pubblicato una collana con cui avrebbe voluto comunicare a Fedez di essere in dolce attesa, ma non resta che attendere anche la sua smentita…