Fedez e Chiara Ferragni consegnano di persona aiuti a famiglie: l’iniziativa

Fedez e Chiara Ferragni impegnati in una nuova iniziativa di solidarietà: la coppia prende parte a Milano Aiuta

Fedez e Chiara Ferragni hanno dimostrato ancora una volta di non tirarsi indietro quando si tratta di aiutare l’Italia. In un momento di forte emergenza come quello che stiamo attraversando, sono stati tra i primi a scendere in campo concretamente per fornire aiuto. Di ogni genere e tipo. Lo hanno fatto prima con la sensazionale raccolta fondi messa subito a disposizione del San Raffaele di Milano. Hanno dato il via a una catena di solidarietà pazzesca e non si sono limitati a questo. Inutile dire che sono stati i primi a dare il loro contributo economico a questa raccolta, ma si sono anche informati sul modo migliore per investire subito la cifra raccolta. Per questo hanno scelto una struttura privata, per far sì che gli investimenti andassero a buon fine nel giro di pochi giorni, e non lunghe settimane. Poi hanno messo in piedi i concerti dai balconi, con cui hanno intrattenuto i vicini di casa a Milano ma anche tanti altri italiani collegati in diretta su Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez volontari per Milano Aiuta: il racconto su Instagram

Oggi Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto di più. Oggi Chiara e Fedez sono scesi in campo fisicamente e qualche famiglia di Milano si è vista consegnare la spesa proprio dai Ferragnez. Con delle foto in cui sono impegnati in questa iniziativa, Fedez e Chiara hanno fatto sapere: “Stamattina abbiamo preso parte all’iniziativa ‘Milano aiuta’ del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà”. Poi hanno spiegato cosa hanno fatto concretamente: “All’ortomercato di Milano abbiamo raccolto casse di frutta e verdura insieme ai volontari, le abbiamo imbustate per ogni famiglia per poi recarci in uno dei tanti punti di raccolta della città per poi distribuire la spesa ad alcune famiglie della zona”. I Ferragnez hanno ulteriormente spiegato che questa iniziativa denominata Milano Aiuta riesce ad fornire aiuto a circa 4900 famiglie ogni settimana. Proprio per questo le donazioni potrebbero non bastare sempre.

Fedez e Chiara Ferragni per Milano Aiuta: consegnano spesa a famiglie in difficoltà

Fedez e Chiara Ferragni hanno nuovamente messo a disposizione della comunità i loro profili social per raggiungere più persone possibili e avere aiuti. Hanno quindi scritto a fine didascalia in che modo è possibile contribuire a questa catena di solidarietà. Trovate le informazioni necessarie sui loro profili Instagram, nella didascalia delle foto scattate stamattina.