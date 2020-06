Chiara Ferragni racconta la proposta di Baby K, che poi le scrive: la chat

Chiara Ferragni e Baby K potrebbero essere la coppia dell’estate per quanto riguarda la musica. Stanotte sarà disponibile infatti il brano Non mi basta più di Baby K in cui avremo modo di ascoltare anche alcune parti cantate da Chiara Ferragni. Un’esperienza di cui l’influencer è molto felice e per questo ha voluto condividere il suo enorme entusiasmo con i fan. Oggi pomeriggio Chiara ha raccontato su Instagram come è nata la collaborazione con Baby K e pare sia stata proprio la cantante a proporle di prendere parte al brano. Chiara ha specificato che il suo non sarà proprio cantare e che la sua voce si sente poche volte, anzi ha invitato i fan a scovarla ascoltando la canzone. Tuttavia, a sorpresa è arrivato poi il messaggio di Baby K che la incoraggia e conferma che invece ha cantato eccome! Con delle stories su Instagram, Chiara ha raccontato che l’incontro fatidico con Baby K è avvenuto grazie a una campagna pubblicitaria.

Chiara Ferragni racconta come è nata la collaborazione con Baby K per la canzone Non mi basta più

Era chiaro che qualcosa stesse bollendo in pentola. Le due infatti sono state scelte come testimonial di un noto marchio, per il quale Baby K ha anche scritto una canzone, Non mi basta più per l’appunto. Si sono incontrate e hanno parlato, prima di rimandare diverse volte la campagna a causa del Coronavirus. Chiacchierando, Baby K ha proposto a Chiara di prendere parte alla sua nuova canzone con una piccola parte visto che anche sono insieme anche nella pubblicità. “Io adorerei fare la cantante, però sono super stonata”, ha detto la Ferragni. Alla fine sono riusciti a trovare un modo per far sì che anche l’imprenditrice digitale avesse la sua parte nel brano con Baby K. La canzone uscirà a mezzanotte e a proposito delle sue parti cantate, Chiara ha detto che sono divertenti e che probabilmente diventerà un meme. Lei è sembrata molto emozionata, seppure abbia ammesso che più che cantare ha urlato nel brano con Baby K.

Baby K scrive a Chiara Ferragni su Instagram: “Tu canti e spacchi!”

“Questo è il pezzo mio preferito”, è una delle frasi cantate da Chiara e che ha spoilerato nelle stories. Il video del brano uscirà invece a luglio, con molta probabilità. Dopo queste stories è arrivato il messaggio in chat di Baby K a Chiara Ferragni: “Ma tu canti! E spacchi pure”. Parole a cui Chiara ha reagito con entusiasmo e carichissima per questa esperienza.