Chiara Ferragni e Baby K coppia inattesa: “Tutto negli occhi”, la foto

Baby K, la foto con Chiara Ferragni che annuncia una collaborazione speciale

Baby K e Chiara Ferragni si preparano a un nuovo sorprendente progetto. Sì proprio sorprendente perché nessuno aveva mai visto collaborare la rapper e l’influencer più famosa al mondo, e in tanti saranno stati senz’altro sorpresi dal post che entrambe hanno pubblicato su Instagram accennando proprio a questo lavoro assieme. “È tutto negli occhi – queste le parole che si leggono sul profilo di Baby K –. Ieri sono stata con la bellissima Chiara Ferragni. Something special is coming“. Di cosa si tratterà mai? Al momento le due hanno pubblicato pochissime storie al riguardo, tra le quali spicca proprio quella in cui si vede la foto che abbiamo messo in apertura e un video in cui la Ferragni si dice stanca ma entusiasta per essere tornata sul set dopo la quarantena. Tutto qui.

Chiara Ferragni entusiasta: l’annuncio del progetto con Baby K

“Yesterday – questo il commento di Chiara allo stesso post pubblicato da Baby K – on set with Baby K for a special project”. Non sappiamo se si tratta di un progetto musicale o di qualcosa di diverso, anche se la prima cosa che viene in mente è che Chiara, che ovviamente non è una cantante, abbia preso parte a un video musicale su cui la rapper sta lavorando; magari qualcosa che ha a che fare con la fine della quarantena o comunque con il Covid-19. Ci sbagliamo? Saranno loro a dircelo.

Progetto Baby K e Chiara Ferragni, tanto l’interesse scatenato sui social network

Intanto sono parecchi coloro che si stanno facendo domande su questa nuova collaborazione, e sono anche molti i personaggi famosi che hanno commentato i post su Instagram, a dimostrazione del fatto che le due biondissime hanno destato parecchia curiosità. Certo c’è chi commenta per ottenere più follower ma questo c’entra poco con l’interesse che un progetto del genere può destare. Vi terremo aggiornati; qui di seguito i post a cui abbiamo fatto riferimento: