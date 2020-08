Chiara Ferragni “sarebbe davvero incinta”: il gossip impazza in Sardegna

Chiara Ferragni sarebbe incinta per la seconda volta. A riferirlo è il portale Very Inutil People che assicura di essere entrato in contatto con fonti certe che avrebbero confermato la dolce attesa della moglie di Fedez. L’indiscrezione proviene dalla Sardegna, dove attualmente la coppia è in vacanza con il primogenito Leone. Very Inutil People ha reso noto che una persona fidata avrebbe intercettato un dialogo tra il rapper milanese e l’influencer di Cremona. Dialogo in cui sarebbe emerso che ci sarebbe in corso la gravidanza di Chiara. Non è la prima volta che nell’ultimo periodo si è fatta strada tale ipotesi.

Chiara Ferragni, lo spiffero sulla seconda gravidanza

Sul finire di giugno, in una Stories Instagram trapelata di ‘sfuggita’, si è sentita una battuta della madre della Ferragni, Marina Di Guardo, che sussurrava di una presunta dolce attesa. Il gossip si scatenò, sicuro che quello spiffero fosse riconducibile a Chiara. Si arriva a luglio, quando l’influencer dei record partecipò alla sfilata Cruise di Dior. Per l’occasione ha indossato un abito che ha messo in mostra delle rotondità sospette. Chiara si affrettò a dire che era la cintura del vestito a risaltare, cercando di smorzare i rumors. Rumors che ora tornano a farsi tambureggianti. Non resta che attendere ancora qualche settimana: un pancino non si può nascondere per sempre, laddove ci fosse davvero una gravidanza in corso.

I Ferragnez incontrano Giulia De Lellis

Gossip a parte, Ferragni e Fedez continuano la loro estate ‘italiana’. Attualmente si trovano in una sontuosa villa in Sardegna, a Puntaldia, nella zona di San Teodoro. Sempre come fa sapere Very Inutil People i Ferragnez rimarranno in terra sarda fino al 28 agosto con tutta la famiglia. A proposito dell’isola, nei giorni scorsi la coppia ha incrociato un’altra celebre influencer, Giulia De Lellis. L’incontro è stato fortuito e inaspettato, avvenuto in un ristorante della Costa Smeralda. Tra Chiara e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne c’è stata una profusione di sorrisi e scambi di cortesie. Insomma, nessuna rivalità tra le ‘big’ dei social, come qualcuno aveva invece detto in passato.