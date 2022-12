Chi è davvero Barbara d’Urso a telecamere spente? Un’amica dal cuore grande, parola di Gabriella Labate, moglie del popolare cantante Raf. Sulle pagine del settimanale Nuovo l’ex showgirl, vista tra l’altro a Verissimo in una toccante intervista con Silvia Toffanin, la 58enne ha parlato del suo rapporto con Carmelita e del prezioso aiuto che ha ricevuto dalla conduttrice e attrice napoletana in un momento piuttosto complicato della sua vita.

Di recente Gabriella Labate ha perso il fratello per un improvviso tumore al cervello. Una scomparsa che ha devastato nel profondo la moglie di Raf. La diretta interessata ha confidato che dopo questo lutto tante persone si sono allontanate da lei, non l’hanno aiutata e supportata come lei sperava. Gabriella si è sentita profondamente sola, seppur sostenuta dal marito e dai figli. Una mano incredibile è però arrivata proprio da Barbara d’Urso.

“Ha saputo starmi accanto anche in silenzio, condividendo con me questa sofferenza. E io non smetterò mai di esserle grata per avermi teso la mano”, ha spiegato Gabriella Labate. Del resto Barbarella conosce bene certi dolori: da bambina ha perso l’adorata madre Vera. Un dramma che ha segnato per sempre la sua esistenza. Un vuoto incolmabile con il quale ha imparato a fare i conti.

Gabriella Labate ha poi raccontato a proposito di Barbara d’Urso:

“Mi ha invitato a trascorrere tre giorni a Formentera insieme a lei. Mi ha rimboccato le coperte e si è presa cura del mio dolore. Mi sarei aspettata carezze da altre persone: le sue mi sono arrivate del tutto inaspettate ma me le sono prese. Non dimenticherò mai le sue parole: “Non ti chiedo nulla ma sappi che io sono con te”. Con questa frase mi ha scaldato il cuore”

Gabriella Labate e Barbara d’Urso non riescono sempre a vedersi perché la prima si divide tra gli Stati Uniti e l’Italia mentre la seconda è in pianta stabile a Milano. Ogni volta che è possibile riescono ad organizzare serate magiche, importanti, dove parlare di tutto senza filtri. Le due, come confidato dalla stessa moglie di Raf, sono solite organizzare serate in pigiama, a base di cioccolata e chiacchiere.

“Quando siamo insieme Barbara si lascia andare e mi mostra la sua vera essenza: entra in casa, si strucca, indossa pigiama e ciabatte, si butta sul divano e comincia a ridere e a scherzare con me. Lei è l’amica alla quale posso raccontare davvero tutto, un prezioso scrigno a cui affidare i miei segreti. Nei suoi occhi vedo ancora Carmelita ragazza che girava per le vie della sua amata Napoli alla ricerca di un lavoro”

Chi è Gabriella Labate, la moglie di Raf

Gabriella Labate è una showgirl, attrice e coreografa italiana. Per svariati anni è stata primadonna del Bagaglino. Ha posato anche come modella per note riviste quali Playboy, Playmen, Excelsior. Come soubrette è apparsa pure in Cocco, Stasera mi butto, Biberon, Scherzi a parte.

Non sono mancate le esperienze da attrice: ha lavorato ai film S.P.R.Q. 2000 e 1/2 anni fa. Successivamente ha curato le coreografie di Domenica Cinque. Gabriella Labate è sposata dal 1996 con Raf, dal quale ha avuto i figli Bianca e Samuele.