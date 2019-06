Che fine ha fatto Mameli dopo Amici? Ultime notizie sul cantante

Mameli news dopo Amici 2019: ecco cos’è successo al cantante di Ci vogliamo bene

Se di Tish, Giordana Angi e Alberto Urso sappiamo ormai tutto, non si può dire lo stesso di Mameli. Dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ci sono state davvero poche curiosità sul suo conto, eppure il cantante non si è fermato un attimo e ha realizzato un tour galattico per tutti i suoi fan: l’Universo Tour! Mameli sta continuando a portare la sua musica in giro per l’Italia: Amici gli ha permesso di arrivare al cuore di un numero impressionante di persone, colpite per il suo modo di cantare e di scrivere i brani. Tutti gli hanno riconosciuto – in primis i professori – di possedere una grande personalità… anche se Loredana Bertè non è mai stata d’accordo su questo.

Che fine ha fatto Mameli? Primo tour

Se la Bertè non comprerà mai un disco di Mameli, questo non vale per i suoi seguaci, che non vedono l’ora di prendere parte al suo tour. Ecco cos’ha scritto il cantante di Amici su Instagram: “Universo Tour anche Bologna e Firenze dopo Milano e Roma”. Negli ultimi giorni ha pubblicato questi ringraziamenti per i suoi fan, allegando il suo video di Ci vogliamo bene: “Ho voluto farlo a tutti i costi per dirvi ancora una volta grazie per quello che avete fatto succedere alla mia quotidianità”. Questo accade mentre Alberto Urso è prontissimo per portare la sua musica all’estero!

Mameli ultime notizie, secondo album in arrivo?

Ora sappiamo bene che fine ha fatto Mameli… e non se la sta passando di certo male! Ha poi spiegato a suoi fan di voler quanto prima comporre brani musicali per il suo nuovo album (Giordana Angi è quasi pronta a presentarne un altro dopo quello di Amici): “Nuova musica quando?”. E mentre i cantanti, ex allievi del programma, sono in giro per l’Italia a presentare i propri pezzi, sono emerse delle importanti anticipazioni sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Non potete proprio perderle!