Che fine ha fatto Daniele Dal Moro? Indizi sul futuro del tronista di UeD

Uomini e Donne, che fine ha fatto Daniele Dal Moro? Strana assenza nell’ultima puntata

L’ultima puntata di Uomini e Donne è andata in onda oggi e ha visto Sara Shaimi scegliere Sonny Di Meo e Carlo Pietropoli terminare il percorso televisivo con Cecilia Zagarrigo. Dei bei momenti che il programma ha saputo raccontare bene nonostante tutto. Crediamo comunque che più che sul futuro delle due coppie i telespettatori si stiano facendo domande sull’altro tronista: che fine ha fatto Daniele Dal Moro e perché non gli è stato dedicato uno straccio di minuto, visto che ha comunque fatto parte della trasmissione? Tanti i punti interrogativi e poche le risposte in questo silenzio che è francamente molto fastidioso.

Daniele Dal Moro assente a Uomini e Donne: nessuna scelta per l’ex tronista

Le ultime anticipazioni sul trono di Dal Moro le abbiamo pubblicate un po’ di tempo fa ma non hanno ricevuto ancora alcuna conferma perché l’ex gieffino non è mai intervenuto su questi pettegolezzi e da Uomini e Donne non hanno fatto sapere nulla. È probabile comunque che il tronista non abbia voluto scegliere e che a differenza di Sara e Carlo sia voluto andar via. E come potremmo dargli torto, del resto, dato che era arrivato da poco in trasmissione e qualsiasi scelta sarebbe sembrata poco più che una pagliacciata. Certo, anche una dichiarazione breve breve sarebbe stata gradita: bastava accorciare un po’ i tempi dedicati alle due coppie e lasciare un po’ di spazio all’ex gieffino che tanto ha fatto discutere. Sempre che l’addio al programma sia stato pacifico, ma su questo non possiamo sbilanciarci non sapendo alcunché al riguardo.

Dal Moro tronista della prossima stagione? Ritorno possibile (e auspicabile)

Se i rapporti fra Daniele e la redazione fossero positivi sarebbe auspicabile comunque che Dal Moro tornasse su Canale 5: il suo percorso in trasmissione non ci stava piacendo per niente – qualcuno ricorda le bilance? – ma è palese che sia un personaggio su cui scommettere, e comunque, per quanto le leggi della televisione siano queste, sarebbe ingiusto congedarlo così senza dargli un’ulteriore possibilità. Vedremo cosa dirà Dal Moro nei prossimi giorni: per il momento è solo tornato su Instagram ma non poteva dir nulla sulla trasmissione; quando ne parlerà vi aggiorneremo tempestivamente.