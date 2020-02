Uomini e Donne, Daniele provina corteggiatrici: peso e bilancia, è bufera

Anticipazioni Uomini e Donne, il trono di Daniele Dal Moro è più movimentato del previsto: ancora scontri, le anticipazioni

Chi ha seguito il Grande Fratello 2019 già immaginava che il trono di Daniele Dal Moro non sarebbe stato tranquillo. Ed è proprio così che sta andando la sua avventura a Uomini e Donne! Oggi sono state registrate le nuove puntate e le anticipazioni del Trono Classico parlano di una sola esterna per Daniele, che è uscito con Angelica. Il tronista ha messo alla prova la ragazza come casalinga, così Maria ha preso la palla al balzo per spiegare di aver concesso al tronista di fare dei provini particolari. Visto che Daniele è un tronista dai gusti difficili, la redazione ha deciso di far condurre direttamente a lui i provini alle aspiranti corteggiatrici. Nella puntata ne hanno mostrati alcuni e sono emerse le domande provocatorie di Daniele, addirittura a una ragazza ha chiesto il suo peso e voleva verificare che avesse detto la verità mettendole davanti una bilancia.

Daniele Dal Moro criticatissimo in studio: le anticipazioni di Uomini e Donne

Naturalmente il suo comportamento ha scatenato le critiche in studio, molti lo hanno accusato di essere insensibile e Rosi del pubblico gli ha dato dell’arrogante e del cattivo. Dopo lo scontro, Maria ha spiegato che di nove ragazze provinate Daniele ne ha tenute solo due. Anche questo ha attirato le critiche dei presenti, pure Giovanna Abate lo ha attaccato perché infastidita dai modi di fare del collega. Daniele non si è lasciato intimorire e ha invitato Giovanna a pensare al suo percorso (che è iniziato già col botto, tra l’altro). Sara ha appoggiato Dal Moro, mentre le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News non parlano di Carlo Pietropoli.

Le anticipazioni del Trono Classico su Carlo Pietropoli

Il tronista era presente in studio, ma non c’è stato tempo per parlare del suo trono, tra l’arrivo di Signorini che ha indagato su Serena e Alessandro e Giulio e Giulia ospiti. Si è potuto intuire però ciò che è successo, sommariamente: Marianna era seduta sugli sgabelli, quindi non è stata portata in esterna. Cecilia era presente, dietro le quinte, ma non è entrata in studio sempre per mancanza di tempo.