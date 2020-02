Trono Classico, caos Sonny e troniste in guerra per Alessandro: “Ti porterei via”

Anticipazioni Uomini e Donne, è caos in studio per Sonny che alla fine va via: cosa è successo con Giovanna e Sara

Dopo quasi due settimane sono state registrate le nuove puntate del Trono Classico. In studio quindi i quattro tronisti che ci terranno compagnia con molta probabilità fino a maggio: Carlo, Sara, Daniele e Giovanna Abate, che si è aggiunta ai tre. Vedremo la puntata della presentazione di Giovanna come tronista nei prossimi giorni, intanto possiamo dirvi che il suo trono è già abbastanza movimentato! Anche dalle anticipazioni di Uomini e Donne è chiaro che lei e la collega Sara Shaimi non si prendano molto e non perdono occasione per punzecchiarsi. Maria De Filippi ha cominciato proprio da loro oggi e parlando in particolare di Sonny. Il corteggiatore è uscito anche con Giovanna in esterna e questo non è piaciuto a Sara, così Sonny l’ha raggiunta nei camerini per un confronto.

Trono Classico, Sonny litiga con Sara e poi si elimina: le anticipazioni

Già questo ha fatto innervosire un po’ Giovanna – già abbastanza provata dalla presenza di Giulio e Giulia -, che non era a conoscenza dell’incontro e pensa sia quindi una seconda scelta. Effettivamente Sonny ha confermato a Sara di essere interessato a lei e che non sarebbe uscito in esterna con Giovanna se non avessero litigato. Tra Sonny e Sara la discussione non è stata affatto serena e tranquilla, anzi sono volate parolacce e i toni erano molto alti. Sara non si fida del corteggiatore, in studio lui ha ribadito di provare qualcosa per lei e questo ha fatto arrabbiare ancor di più Giovanna. Maria ha mostrato l’esterna con quest’ultima e in effetti è andata bene. Quando Maria ha chiesto a Sonny con chi ballerebbe, lui ha risposto Giovanna e questo ha scatenato ulteriormente le critiche in studio. Sentendosi attaccato da ogni dove, Sonny si è eliminato. Tra Giovanna e Sammy l’esterna è andata bene e lei in studio ha spiegato che al momento Sammy è un ragazzo che avrebbe frequentato anche fuori.

Uomini e Donne anticipazioni, Alessandro si sbilancia con Giovanna ma non si dichiara

Ma veniamo alle anticipazioni del Trono Classico su Alessandro Graziani, che si è pure visto piombare in studio Alfonso Signorini. Come riportato da Il Vicolo delle News, il corteggiatore è uscito in esterna sia con Sara sia con Giovanna. Con entrambe è stata una bella esterna, piena di confidenze e tutte e due le troniste erano molto a loro agio, al punto da parlare di fatti molto privati. C’è stato un dettaglio che fa la differenza: in esterna con Giovanna, Alessandro si è sbilanciato parecchio! Le ha detto: “Mi prenderò le conseguenze di ciò che sto per dirti ma ti porterei via dalle telecamere”. Nonostante questo, in studio non si è ancora dichiarato, per questo Giovanna ha detto che valuterà bene il tutto. Sara non ha portato in esterna Matteo, spiegando che lui è a un livello troppo avanti rispetto a lei, ma questo ha scatenato l’ironia pungente di Giovanna. Di Giuseppe invece non si è parlato.