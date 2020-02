Anticipazioni Trono Classico: Giuseppe Nastasi non torna, mistero in studio

Uomini e Donne, Giuseppe Nastasi dopo l’eliminazione: cosa è successo nelle ultime registrazioni

Giuseppe Nastasi tornerà a Uomini e Donne? La registrazione del Trono Classico di oggi era attesissima per scoprire cosa ne sarebbe stato del corteggiatore siciliano. Il percorso tra Giuseppe e Sara Shaimi era iniziato decisamente col piede giusto: i due si sono piaciuti sin dalla prima esterna, poi qualcosa è andato storto. I modi di fare del corteggiatore non hanno più convinto del tutto Sara, che ha iniziato a metterlo in discussione. La puntata in cui hanno avuto un acceso confronto è già andata in onda, ma nelle prossime che vedremo, in realtà, tra i due sembrava essere tornato il sereno. Nella penultima registrazione del Trono Classico è stata mostrata un’esterna di Sara e Giuseppe tranquilla e distesa.

Giuseppe tornerà a Uomini e Donne oppure no? Le anticipazioni: in studio tutto tace

I due sembravano quasi essere tornati quelli di un tempo, tant’è che la tronista si è detta molto stupita. Perché allora non portarlo in esterna la volta dopo? Giuseppe è rimasto spiazzato dalla decisione di Sara di non vedersi in settimana, così durante la scorsa registrazione ha chiesto spiegazioni. La tronista ha spiegato che si aspettava delle reazioni da parte sua, insomma lo ha messo alla prova. Quanto accaduto non è piaciuto molto a Giuseppe, che ha deciso di andare via e non nel migliore dei modi. Uscendo dallo studio ha lanciato il cartellino col suo nome verso Sara, poi è andato via. Con le anticipazioni del Trono Classico di oggi, fornite dal Vicolo delle News, abbiamo scoperto che tra i due non ci sono stati chiarimenti dopo la scorsa registrazione. Di Giuseppe infatti non si è proprio parlato, per cui né lui era presente né si sono cercati in settimana.

Trono Classico, Giuseppe Nastasi non è tornato da Sara dopo essersi eliminato

Sara non ha chiesto di Giuseppe a Maria, per cui è facile pensare che non abbia intenzione di cercarlo. Né pare lo abbia fatto Giovanna Abate, che aveva lasciato intendere di poterlo richiamare. Ci saranno sorprese nella prossima puntata oppure possiamo dichiarare chiusa, per questo trono almeno, l’esperienza di Giuseppe Nastasi a Uomini e Donne?