UeD anticipazioni, Giovanna e Sara già rivali: “Gatta morta”, Giuseppe va via

Anticipazioni Trono Classico, Sara dà della “gatta morta” a Giovanna: è scontro tra le due troniste per Sonny

Giovanna Abate e Sara hanno iniziato col piede giusto l’avventura da colleghe… si fa per dire! Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi vedono le due troniste già una contro l’altra. Giovanna Abate ha portato in esterna Sammy e Alessandro, scesi per l’appuntamento al buio, e poi anche Sonny, che ha accettato perché Sara lo ha lasciato in panchina per due settimane. Tina lo ha attaccato dicendo che per lui una tronista vale l’altra e Sara era furiosa, ha spiegato di non averlo portato in esterna perché voleva vedere una sua reazione. Scoprendo che è uscito in esterna con Giovanna, Sara ha detto di aver fatto bene a non portarlo! L’esterna tra Sonny e Giovanna è andata anche molto bene: hanno fatto un giro per Roma e si sono scambiati complimenti, alcuni anche piccanti. Sonny ha fatto apprezzamenti su occhi e lato B di Giovanna, che ha ricambiato dicendo che il corteggiatore le “fa sangue”.

Uomini e Donne, Giovanna e Sara già rivali: le due troniste hanno gli stessi gusti!

Dopo questa esterna, Giovanna si è beccata dei complimenti anche da Sara, che le ha dato della gatta morta! Intanto ha deciso di chiudere con Sonny, chissà se definitivamente o meno. L’esterna con Sammy invece è stata più calma, pare con poco entusiasmo: questo almeno rivelano le anticipazioni del Trono Classico del Vicolo delle News. Alessandro, ex tentatore di Serena Enardu, è uscito con entrambe le troniste. Giovanna è intervenuta dicendo che nella scorsa puntata Sara non si è comportata bene, perché i corteggiatori erano scesi per lei ma Sara si è alzata per salutare Alessandro. La tronista si è difesa spiegando che aveva già chiesto alla redazione di far scendere Alessandro, che aveva notato a Temptation Island, per questo si è sentita di salutarlo quando è arrivato in studio.

Uomini e Donne anticipazioni, Giovanna replica al “gatta morta” di Sara

L’ex tentatore ha portato Giovanna in un locale e hanno chiacchierato, prima di sentire caldo e togliersi la giacca. Giovanna non è rimasta indifferente dinanzi alla maglia aderente di Alessandro! Anche con Sara ci sono stati apprezzamenti di questo tipo, anzi pare sia rimasta decisamente colpita dal fisico del pallavolista. Proprio per questo motivo, in studio Giovanna ha subito ricambiato il gatta morta dicendo che Sara si lascia abbindolare solo dai muscoli. Gianni ha subito aggiunto di aver visto solo una donna flirtare con un ragazzo ma senza contenuti e il pubblico pare fosse d’accordo con loro. Sara è uscita in esterna anche con Matteo e Giovanni, con cui ci sono stati ancora apprezzamenti sul fisico.

Trono Classico, Giuseppe si elimina ma Giovanna potrebbe richiamarlo: è rottura con Sara?

Dopo aver visto le esterne, Gaetano ha chiesto la parola per lamentarsi con la tronista che non lo ha portato in esterna preferendo persone che mettono in mostra i muscoli. Anche Giuseppe ha chiesto spiegazioni per la mancata uscita questa settimana, ma Sara ha spiegato che si aspettava una loro reazione e che chiedessero di lei. Giuseppe ha detto di aver chiesto di lei, ma Maria ha chiarito che ha chiesto solo se ci sarebbe stata l’esterna o meno. Poco dopo Giuseppe ha preferito alzarsi e andare via, lanciando addosso a Sara il cartellino col suo nome. Sara ha subito lanciato il cartellino a Carlo, che lo ha a sua volta lanciato a Giovanna. E quest’ultima lo ha tenuto: “Questo lo tengo io!”, ha detto. Che abbia lasciato intendere di voler cercare Giuseppe nei camerini?