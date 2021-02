Valeria Fabrizi è nel cast di Che Dio ci aiuti dalla prima stagione. La sua Suor Costanza è amatissima dal pubblico e uno dei personaggi a cui difficilmente si potrebbe rinunciare. La simpatia di Suor Costanza è dettata dal copione di sicuro, ma gran parte del merito va di sicuro all’interprete. E come ogni grande artista a volte è difficile tenerla a bada sul set. Come succede anche a Nino Frassica in Don Matteo, infatti, anche Valeria Fabrizi pare che a volte non segua il copione e per questo gli autori hanno non poca difficoltà a starle dietro. Non sempre è facile infatti scrivere per questo personaggio, come ha rivelato l’attrice in una intervista a Radio Corriere Tv.

La Fabrizi ha parlato del bisogno di serenità che si ha in questo periodo e del fatto che lei sia entrata nel cuore del pubblico in punta di piedi. Nessuno di loro poteva immaginare un successo così del suo personaggio. E a tal proposito ha aggiunto: “Gli autori fanno fatica a scrivere di Suor Costanza, anche perché io me la giostro come voglio”. Veste i panni della suora, inseparabile spalla della protagonista Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci, dal 2011. E da quel momento ha saputo farsi amare da grandi e piccoli.

Suor Costanza di Che Dio ci aiuti è un personaggio profondo ma leggero allo stesso tempo. Tira fuori il lato più umano e amorevole per aiutare le sue ragazze del convento, ma sa anche essere molto divertente. Una delle scene più divertenti della sesta stagione di Che Dio ci aiuti per esempio è stata la gara di ballo in città. Una gara in cui lei ha coinvolto le coppie del convento per riuscire a incontrare Stefano De Martino. E proprio dando lezioni di ballo ai giovani che è venuto fuori il tormentone: “Uno, due e tre, chiappa”. Ed è stata proprio la scena che ha segnato il debutto di De Martino come attore. Valeria Fabrizi ha commentato così:

“Ma che meraviglia ‘uno due e tre chiappa!’. È venuta carina questa scena, e non è sfuggita neanche alla gente del quartiere, sempre molto attenta a quello che faccio. Pensi che era la prima volta da attore di Stefano De Martino, un ragazzo così carino, con quel musino da cerbiatto”.

Grandi protagonisti della fiction sono anche gli attori più giovani del cast. Attori ai quali la Fabrizi concederebbe più spazio, perché li ritiene talentuosi e meritevoli. Commentano insieme tutte le puntate, ogni giovedì sera, appena terminano su Rai Uno. E l’appuntamento è anche per questo giovedì con l’ottava puntata.