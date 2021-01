Che Dio ci aiuti 6: numero puntate, location, nuovi attori, repliche

Curiosi di saperne di più su Che Dio ci aiuti 6? Con il grande ritorno su Rai Uno della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi protagonisti, il pubblico ha iniziato a farsi qualche domanda. Quante puntate sono? Il numero di episodi è venti, come nelle ultime stagioni, e verranno divisi in dieci puntate totali. L’inizio è stato fissato al 7 gennaio 2021 e l’ultima puntata dovrebbe andare in onda nella prima settimana di marzo. Naturalmente non si possono escludere cambiamenti nel palinsesto e di sicuro ce ne saranno, visto che nella prima settimana di marzo andrà in scena il Festival di Sanremo.

Che Dio ci aiuti 6 quindi potrebbe raddoppiare l’appuntamento nelle settimane a seguire. Succederà per esempio già domenica 10 gennaio. Le repliche delle puntate di Che Dio ci aiuti 6 invece sono in programma il sabato sera su Rai Premium, alle 21.20. Ma come sempre sarà possibile recuperare gli episodi anche su Rai Play. La location quest’anno cambierà: il convento lascerà Fabriano per trasferirsi ad Assisi, in Umbria. Qui suor Angela farà i conti con il suo passato e infatti tra i nuovi personaggi di Che Dio ci aiuti 6 ci sono Primo e Elisa, rispettivamente il padre e la sorella della suora.

Nel convento arriverà Erasmo, un ragazzo cresciuto passando da una casa-famiglia all’altra. Arriverà ad Assisi per trovare la sua vera madre. Emiliano Stiffi è invece un giovane psichiatra che avrà a che fare con Monica. Ci sarà anche Carolina, una giovane ragazza di vent’anni che nasconde un segreto inaspettato. Tra i nuovi personaggi anche la piccola Penelope, una bimba di otto anni che ha smesso di parlare dopo la scomparsa dei suoi genitori a causa di un incidente. Queste dunque le new entry nel cast di Che Dio ci aiuti 6:

Erasmo Genzini – Erasmo

Pierpaolo Spollon – Emiliano Stiffi

Isabella Mottinelli – Carolina

Luigi Diberti – Primo

Irene Ferri – Elisa

Olimpia Noviello – Penelope.

Nel cast di Che Dio ci aiuti 6 ritroveremo inoltre Elena Sofia Ricci nei panni dell’amatissima suor Angela, con lei anche Valeria Fabrizi nel ruolo di suor Costanza e Francesca Chillemi che sarà ancora Azzurra. Loro sono ormai le attrici della vecchia guardia, ma non saranno le uniche a tornare dalle passate stagioni. Confermatissimo anche Gianmarco Saurino, che tornerà a vestire i panni dell’avvocato Nicodemo e con lui anche Simonetta Columbu nel ruolo di Ginevra. Una via di mezzo tra una new entry e una conferma nel cast è Diana Del Bufalo, che dopo una stagione di assenza tornerà con la sua Monica. Ci sarà anche Christian Monaldi nel ruolo del piccolo Edoardo.