De Martino in Che Dio ci aiuti conquista tutti: l’ironia Web (anche su Belen)

Attesissimo Stefano De Martino in Che Dio ci aiuti 6! La sua partecipazione è stata annunciata già a fine dicembre scorso, per cui il pubblico di Rai Uno non lo ha visto comparire all’improvviso. Seppure non sia stata una sorpresa, però, l’attenzione era concentrata su di lui stasera, almeno nel primo dei due episodi. Stefano ha recitato accanto a Valeria Fabrizi e tutti gli altri attori del cast di Che Dio ci aiuti 6, ma non ha avuto un vero e proprio ruolo nella fiction. Non ha interpretato quindi un ragazzo che arriva nel convento di Suor Angela per chiedere aiuto. Né un ruolo che avesse a che fare con il caso principale dell’episodio.

No, De Martino è entrato nella storia di Che Dio ci aiuti grazie a Suor Costanza. Da sempre appassionata di ballo, l’amata Suor Costanza ha deciso di iscrivere i ragazzi del convento a una gara di ballo. E Stefano è entrato in scena proprio grazie a questa competizione, di cui è stato giudice. Ma visto che Suor Costanza non è riuscita a incontrarlo alla gara, alla fine Stefano è arrivato in convento. Ed è proprio per cercare lei che De Martino è apparso nel chiostro: La stavo cercando! Volevo ringraziarla… D’altronde il mio primo passo di danza me lo ha insegnato lei, no?”. Suor Costanza era incredula e poi ha accettato di ballare insieme a Stefano.

L’entrata in scena di De Martino nella puntata di Che Dio ci aiuti 6 di stasera si è fatta attendere, e non poco. Il pubblico lo aspettava anche in momenti intermedi dell’episodio, e invece no. Stefano è apparso solo verso la fine, al termine della gara di ballo a cui hanno partecipato Nico e Ginevra, Monica e Emiliano. Pierpaolo Spollon si era espresso in modo super positivo su De Martino sul set, ma invece cosa ha pensato il pubblico? Le reazioni su Twitter non sono mancate e a quanto pare Stefano è piaciuto proprio a tutti.

Ci sono stati dei tweet davvero ironici e divertenti, alcuni hanno tirato in ballo anche Belen Rodriguez. Qualcuno ha ricordato la partecipazione di Belen in Don Matteo e ha quindi dato il benvenuto a lei e Stefano nel mondo Lux Vide. In un tweet invece è scattato il paragone con un altro ballo di Suor Costanza, quello con Simone Di Pasquale nella passata stagione. C’è stato chi ha ironizzato sulla sua vita sentimentale, meno movimentata di quella di Suor Costanza, e chi invece ha preferito Saurino e Spollon. In tanti avrebbero voluto essere al posto di Suor Costanza, altri hanno ripescato una presa di Stefano e Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi. “Suor Costanza e Stefano De Martino top… Belen mutissima”, ha twittato un altro utente.

Suor Costanza e Stefsno De Martino❤????… Belen mutissima#CheDioCiAiuti6 pic.twitter.com/gf56nOyHu6 — Vincenzo Castaldo (@Vincast81liber1) February 4, 2021

Le donne di tutta Italia che esclamano che Suor Costanza sia beata #CheDioCiAiuti6 pic.twitter.com/pbbwfrsOQd — Emanuele Atzori ????‍???? (@Ema_poet) February 4, 2021

Perché a noi ce piacciono i caserecciiiii gnam #CheDioCiAiuti6 pic.twitter.com/ePz95gh5df — ade ???? (@laliyjuanpe) February 4, 2021

Bel momento il ballo con Stefano De Martino, ma Suor Costanza che balla con Simone Di Pasquale è imbattibile.#CheDioCiAiuti6 #CheDioCiAiuti #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/QYfehPhCed — Cinguetterai (@Cinguetterai) February 4, 2021