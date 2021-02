Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni ottava puntata: Monica ama ancora Nico

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 sull’ottava puntata rivelano la trama degli episodi in onda giovedì 18 febbraio 2021. Mancano soltanto tre puntate al gran finale e il pubblico è sempre più ansioso di scoprire come andrà a finire. Già nell’ottava puntata ci sarà un bel colpo di scena: Ginevra lascerà Nico. Era chiaro ormai che la ex novizia si fosse infatuata di Erasmo, nonostante avesse deciso di tornare insieme all’avvocato era palesemente gelosa del fratello di Suor Angela. Nel primo episodio di giovedì prossimo, intitolato Chi è senza peccato?, Nico rimarrà spiazzato quando apprenderà da Ginevra che la loro storia è finita.

Dopo i progetti di una vita insieme e un matrimonio in vista, la storia tra Ginevra e Nico di Che Dio ci aiuti giungerà al capolinea. Inaspettatamente per qualcuno magari, ma non per tutti: c’è chi infatti fa il tifo per altre coppie e si era accorto che l’amore tra questi due protagonisti fosse finito. Nico però non si arrenderà facilmente, anzi proverà in tutti i modi a combattere per il loro amore e a riconquistare Ginevra. Quest’ultima cambierà idea oppure sarà ormai troppo forte il legame con Erasmo? Nel frattempo Azzurra e Penny aiuteranno Monica. La dottoressa sarà alle prese con dei dubbi sui suoi sentimenti verso Emiliano e le due si offriranno di aiutarla a fare chiarezza.

Pare che i dubbi di Monica su Emiliano saranno legati non tanto alla loro storia quanto a ciò che lei potrebbe ancora provare per Nico. È sempre più evidente insomma che tra Monica e Nico il sentimento non sia svanito del tutto, nonostante loro abbiano provato a essere solo amici. In convento intanto arriverà un nuovo seminarista. Le anticipazioni sulla puntata del 18 febbraio proseguono con il secondo episodio, Il regalo più bello. Erasmo e papà Primo si frequenteranno sempre più assiduamente e questo scatenerà un po’ di gelosia in Suor Angela. Sono vecchi sentimenti e vecchie sensazioni che torneranno a galla dal passato.

Nico comincerà a sentirsi in colpa per Ginevra e quindi si confronterà con Monica. Lei quindi si ritroverà a consolare le sofferenze d’amore del suo ex fidanzato per il quale forse prova ancora qualcosa. Stando alle anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6, Monica proverà a far capire a Nico che prova ancora qualcosa per lui… Come andrà a finire? E soprattutto come reagirà Emiliano, che invece è perdutamente innamorato di Monica? Appuntamento con l’ottava puntata di giovedì 18 febbraio 2021 per scoprirlo!