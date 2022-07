Che Dio ci aiuti 7, Elena D’Amario nel cast: indizi e conferme, cosa si sa

Nuove anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7: nel cast ci sarà Elena D’Amario! La notizia è trapelata in queste ore e a darla in anteprima è stato Tv Blog. Non è la prima volta che un ballerino nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi si cimenta nella recitazione e in particolare in questa fiction Rai. Nell’ultima stagione di Che Dio ci aiuti, ovvero la sesta andata in onda l’anno scorso, è apparso in un episodio Stefano De Martino. E ancora oltre a Stefano e Elena c’è anche un altro volto di Amici che è sbarcato in Rai e lavorerà su Rai Due nella prossima stagione: Marcello Sacchetta, che lavorerà con Mara Maionchi.

Marcello non era un allievo della scuola ma è stato prima ballerino professionista e poi coreografo. Elena e Stefano invece hanno occupato un banco prima di diventare professionisti. Loro tre sono di sicuro tra i più amati e conosciuti di Amici e adesso è tempo anche per Elena di spiccare il volo, come è successo a De Martino. La danza resterà sempre il suo porto sicuro, ma perché non aprirsi a nuove strade? Così sarà, Elena è pronta a mettersi alla prova come attrice nel cast di Che Dio ci aiuti 7.

I fan sono già al settimo cielo, ma non ci sono ulteriori dettagli in merito per ora. Per esempio non si sa nulla sul ruolo di Elena D’Amario in Che Dio ci aiuti 7. Non dovrebbe trattarsi soltanto di un cameo per lei, al contrario di Stefano. La ballerina dovrebbe avere un ruolo importante nella settima stagione! Il set della serie tv prodotta da Lux Vide è aperto e proprio in queste ore Elena potrebbe debuttare nelle riprese. Sempre come osservato da Tv Blog, la ballerina su Instagram ha postato un selfie scrivendo “Oggi studio” e aggiungendo una gif di un ciak. E di sicuro quello che si intravede è il copione della fiction Rai.

Elena D’Amario in Che Dio ci aiuti 7 va direttamente nella lista delle novità più attese della prossima stagione della fiction. C’è grande attesa anche di scoprire come uscirà di scena suor Angela – Elena Sofia Ricci sarà presente in pochissime puntate – e anche di vedere come se la caverà Azzurra nelle vesti di suora. Per quanto riguarda la messa in onda se ne parla nel 2023, non prima.