Che Dio ci Aiuti 7, Chillemi: “Così Azzurra prenderà il posto di suor Angela”

Era nell’aria, ora è certo più che mai: Azzurra prenderà il posto di suor Angela in Che Dio ci Aiuti 7. I due personaggi sono entrambi molto amati dal pubblico della fiction di Rai Uno, per cui non sarà un compito così difficile quello che spetterà a Francesca Chillemi. La giovane attrice negli anni, anzi sin dalle prime puntate è riuscita a conquistare l’affetto degli spettatori con la sua Azzurra, divertente ed energica ma a volte un po’ pasticciona ed egoista. Forse l’unico personaggio in grado di non far sentire la nostalgia di suor Angela, anche perché Azzurra a un certo punto ha cominciato a somigliare così tanto alla sua mentore da lasciar intuire che presto o tardi ne avrebbe raccolto l’eredità.

Azzurra Leonardi ha avuto un’evoluzione come pochi personaggi in Che Dio ci Aiuti 7: da giovane viziata appassionata di moda a mamma amorevole del piccolo Davide, il figlio di Guido. Accanto all’avvocato, interpretato da Lino Guanciale, Azzurra è maturata ed è cresciuta. Purtroppo il destino le è stato avverso, Guido e Davide hanno perso la vita in un incidente e Azzurra si è ritrovata sola. Tornata in convento, pian piano si è avvicinata alla religione e ha avvertito la vocazione. Così il personaggio di Francesca Chillemi diventerà suora e toccherà a lei sostituire il personaggio di Elena Sofia Ricci.

Suor Angela uscirà di scena nella settima stagione, Azzurra diventerà la protagonista indiscussa della fiction. Con lei anche suor Costanza, è ovvio, ma chissà che non arrivi anche una nuova suora. Intanto Francesca Chillemi ha parlato di cosa succederà ad Azzurra in Che Dio ci aiuti 7 in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Azzurra è un ruolo che ha amato sin dal primo momento, ha raccontato, e nella settima stagione deciderà di restare in convento. Queste le parole dell’attrice:

“Sono l’erede di suor Angela. Lei dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ed ereditando il compito di suor Angela, farà i conti con sé stessa”

Le anticipazioni di Che Dio ci Aiuti 7 sono appena cominciate. Saranno mesi lunghi in attesa della messa in onda, che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2023, e le notizie non mancheranno di certo. Arriveranno aggiornamenti dal set anche sul cast della prossima stagione e chissà se si conoscerà in anteprima anche il motivo che spingerà suor Angela ad andare via da Assisi. Certo non sarebbe male lasciare il pubblico con la curiosità di scoprire cosa succederà.