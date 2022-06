Suor Angela ci sarà solo in tre puntate di Che Dio ci Aiuti 7: queste le ultime anticipazioni, finalmente è giunta l’ora della verità. La produzione della fiction ha cercato in tutti i modi di mantenere il mistero sulla presenza di Elena Sofia Ricci, nonostante circolino da tempo voci sul suo abbandono. Alla fine anche altri attori del cast hanno cominciato a parlare del possibile addio e pochi giorni fa pure la stessa Ricci ha confermato che ci sarà poco. Di sicuro non in tutta la stagione, come era stato detto inizialmente. Anche lei però non era stata molto chiara sulla sua presenza, o meglio su quanto sarà presente.

I rumors insomma sono stati tanti, alcuni anche discordanti fra loro. Per esempio Lux Vide a marzo scorso ha detto che Elena Sofia Ricci sarebbe stata presente dal primo episodio fino all’ultimo. Poi invece l’attrice ha confermato che ci sarebbe stata solo nelle prime puntate, ma non sarà neanche così. In realtà non erano state parole sue, ma aveva risposto a una domanda in cui si parlava di una manciata di puntate senza però smentire. Quindi la conferma che suor Angela uscirà di scena in Che Dio ci Aiuti 7.

Oggi sono arrivate nuove dichiarazioni di Elena Sofia Ricci che fa luce sul suo futuro nella fiction. E soprattutto mette la parola fine a dubbi dei fan e misteri. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, l’attrice ha fatto sapere non solo in quante puntate ma anche in quali puntate sarà presente. Suor Angela ci sarà solo in tre puntate di Che Dio ci Aiuti 7, anzi in tre puntate e mezza. Queste le sue parole:

“Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”

Prima di specificare in quali momenti ci sarà il suo personaggio ha ulteriormente confermato il divorzio con la fiction: “Ho sempre detto che avrei lasciato Che Dio ci aiuti e così sarà”. Ormai è più che ufficiale, le anticipazioni sulla settima stagione di Che Dio ci Aiuti non lasciano più spazio alle interpretazioni. Niente più dubbi, niente più mistero: è tutto pronto per l’addio di suor Angela. Sperando, per il futuro, che si trasformerà in un arrivederci.