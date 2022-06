Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci conferma l’addio: le parole ai fan

Ci sarà l’addio di suor Angela in Che Dio ci aiuti 7. La notizia era ormai nell’aria, ma i fan hanno continuato a sperare nel colpo di scena. Invece tutte le indiscrezioni e le anticipazioni hanno trovato conferma in queste ore: Elena Sofia Ricci ha confermato l’addio. L’attrice non ama le lunghe serialità, non lo ha mai nascosto. Il personaggio di suor Angela sembrava destinato a durare più degli altri, invece è giunto il momento di salutare anche lei. Elena Sofia Ricci girerà le sue ultime puntate nella settima stagione di Che Dio ci aiuti e poi la sua suor Angela lascerà il convento.

Gli sceneggiatori si erano già preparati a questa eventualità, o almeno questa è la sensazione. Far convertire Azzurra e farle iniziare il percorso per diventare suora non poteva che avere un motivo ben preciso: prenderà il posto di suor Angela in convento. E di sicuro saprà farlo in modo perfetto! Francesca Chillemi è molto amata dal pubblico di Che Dio ci aiuti, così come la sua Azzurra. Forse è l’unico personaggio in grado di far avvertire meno la mancanza di suor Angela. E poi se è riuscito Raoul Bova, comparendo dal nulla con il suo don Massimo, a convincere il pubblico di Don Matteo è certo che ce la farà anche la Chillemi, che fa già parte della famiglia della fiction!

A fine marzo Luca Bernabei della Lux Vide aveva affermato che Elena Sofia Ricci sarebbe stata presente in tutta la settima stagione. Suor Angela dovrebbe avere una sua storia forte e drammaturgica che farà da filo conduttore in tutte le puntate, lasciando più spazio agli altri personaggi. Queste erano state le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 di Bernabei, oggi però La Repubblica, che ha intervistato l’attrice, ha scritto altro.

Elena Sofia Ricci dovrebbe girare solo le prime puntate di Che Dio ci aiuti 7 per poi lasciare la serie. Le hanno fatto notare che i fan sono molto dispiaciuti del suo addio. L’attrice è consapevole dell’affetto dei fan, ma ha ricordato il dispiacere che ha dato anche quando ha lasciato altre fiction, tra cui I Cesaroni e Caro Maestro. Lei è contenta di cambiare spesso personaggio, le consente di mantenere una sua identità: