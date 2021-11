Che Dio ci aiuti 7, addio Suor Angela? Elena Sofia Ricci vuole lasciare

Che Dio ci aiuti dirà addio a Suor Angela? Un’ipotesi che si fa sempre più insistente nell’ambiente. Che Elena Sofia Ricci non ami vestire i panni di uno stesso personaggio per tanti anni è cosa risaputa, ed è anche uno dei motivi per i quali lasciò I Cesaroni, salvo tornare successivamente, per poi abbandonare di nuovo. Di Suor Angela aveva sempre detto che le piace interpretarla e di essere molto affezionata a questo personaggio, per questo i fan speravano che non l’avrebbe mai lasciata. Invece pare sia proprio ciò che sta per succedere. C’è anche chi crede che la conferma della settima stagione di Che Dio ci aiuti sia tardata ad arrivare anche per questo motivo.

Sceneggiatori e produttori forse erano, o sono, in balia degli eventi, in attesa di sapere se Suor Angela ci sarà in Che Dio ci aiuti 7 o meno per poter scrivere le nuove storie. Alla fine a confermare che ci saranno le nuove puntate è stata Valeria Fabrizi, annunciando anche il ritorno sul set nel 2022. Suor Costanza quindi ci sarà. Non c’è ancora chiarezza sul personaggio della Ricci e le ultime indiscrezioni sono arrivate dalle pagine di Di Più Tv. La rivista ha riportato delle voci di corridoio secondo le quali Elena Sofia Ricci lascerà Che Dio ci aiuti.

Potrebbe essere però un abbandono graduale, quindi comparirebbe in alcune puntate della settimana stagione e poi Suor Angela lascerebbe il convento. Il personaggio principale della fiction non verrebbe sostituito da uno nuovo, come è successo in Don Matteo con l’arrivo di Raoul Bova, ma da uno che il pubblico conosce e ama già. Di chi si tratta? Del personaggio di Francesca Chillemi: Azzurra potrebbe prendere il posto di Suor Angela dopo aver preso i voti. Sulla rivista citata pocanzi infatti si legge:

“La Ricci ha chiesto espressamente alla produzione di prepararsi al suo addio. Un addio che sarà graduale, anche perché Suor Angela non può sparire dall’oggi al domani, senza spiegazioni: nella prossima serie, dunque, la vedremo. Ma la vedremo di meno. Gli sceneggiatori la stanno accontentando concentrando la presenza di suor Angela in alcune puntate”

Forse Suor Angela sarà presente fino a quando Azzurra prenderà i voti per poi salutare il Convento degli Angeli. Certo, il pubblico fa fatica a immaginare Che Dio ci aiuti senza Suor Angela, ma il fatto che sarebbe Azzurra a prendere il suo posto magari farebbe avvertire meno la sua mancanza.