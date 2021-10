Che Dio ci aiuti 7 confermata, quando iniziano le riprese e ultime news

Che Dio ci aiuti 7 ci sarà: è arrivata la conferma! Dopo mesi di attesa finalmente sono giunte news certe sul futuro della fiction di Rai Uno. Da mesi e mesi ormai il pubblico affezionatissimo a questo prodotto aspettava conferme o meno sulla settima stagione, ma sono stati mesi di silenzio. Forse perché ci saranno sorprese non indifferenti e non si sa come annunciarlo? Le voci su un possibile addio di Elena Sofia Ricci infatti non sono ancora svanite del tutto. E anche per questo ci sono stati dubbi, fino a questi giorni, sulla settima stagione di Che Dio ci aiuti.

Elena Sofia Ricci è molto affezionata al personaggio di suor Angela, per questo ha accettato di interpretarla per sei stagioni – fino a oggi -. Sono tante per un’attrice che non ha mai amato i lunghi impegni e non ha mai voluto legarsi per tanti anni a un personaggio. Suor Angela ci sarà in Che Dio ci aiuti 7? Qualcuno pensa che Azzurra prenderà il suo posto dopo aver preso i voti, ma ciò che è chiaro oggi è che invece ci sarà suor Costanza. Proprio Valeria Fabrizi ha confermato infatti la nuova stagione della fiction.

In una intervista a Di Più Tv, l’attrice ha svelato che tra qualche mese tornerà sul set. Quando iniziano le riprese di Che Dio ci aiuti 7, allora? Ebbene, la Fabrizi ha anticipato la produzione e la Rai annunciando che indosserà di nuovo la tonaca di suor Costanza a gennaio 2022. Lo ha svelato raccontando che fino a quest’anno le è stato impossibile accettare Ballando con le stelle perché il programma coincideva con le riprese di Che Dio ci aiuti. Questa volta invece non succederà: adesso può danzare per Milly Carlucci, a inizio 2022 tornerà sul set.

Le news al momento non svelano altro, i fan restano in allarme per la possibile assenza di suor Angela nella nuova stagione. D’altronde se persino Don Matteo andrà avanti senza Terence Hill dopo vent’anni, tutto può succedere. Adesso che la settima stagione di Che Dio ci aiuti è stata confermata, comunque, inizieranno a trapelare sempre più anticipazioni e news.