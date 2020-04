Che Dio ci aiuti 6, Nico ci sarà? Parla Gianmarco Saurino: anticipazioni

Anticipazioni Che Dio ci aiuti, Nico ci sarà nella nuova stagione? Arriva la conferma ufficiale

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 continuano ad arrivare. Oggi parliamo di Nico Santopaolo, anzi Nicodemo, l’avvocato interpretato da Gianmarco Saurino che è entrato nel cuore dei fan della fiction. Questo personaggio ha raccolto di fatto l’eredità di Guido, un’eredità non leggera visto che l’avvocato interpretato da Lino Guanciale era amatissimo e la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto. Ma Gianmarco è riuscito nell’arduo compito, i fan adesso sono pazzi del suo Nico e sperano di rivederlo nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti. Ci sarà oppure no? Ebbene sì, la conferma arriva dallo stesso attore che lo interpreta.

Gianmarco Saurino ci sarà in Che Dio ci aiuti 6: Nico torna nella nuova stagione

Gianmarco Saurino ha rilasciato un’intervista alla rivista Tv Mia, in cui ha parlato della sua esperienza in un’altra fiction di successo, ovvero Doc – Nelle tue mani. Nella serie tv interpreta un medico internista e lavora insieme al medico interpretato da Luca Argentero, protagonista di Doc. Giovedì vedremo in onda l’ultima puntata di questa prima parte di stagione, perché le riprese sono state bloccate causa Covid-19. Parlando di questo personaggio, non poteva mancare la domanda su Che Dio ci aiuti 6: Nico ci sarà nella nuova stagione? Ebbene sì: “Tornerò nel ruolo dell’avvocato Nicodemo Santopaolo in Che Dio ci aiuti 6”. Nel finale della quinta stagione abbiamo visto il lieto fine tra Nico e Ginevra, ma potremmo non rivedere entrambi nella nuova stagione.

Che Dio ci aiuti 6 cast, Nico ci sarà e torna Monica: ritorno di fiamma?

Senza Ginevra, per Nico potrebbero riaprirsi le porte di una vecchia storia d’amore e forse mai dimenticata. Tornerà Monica nella nuova stagione e abbiamo visto quanto l’avvocato abbia faticato a dimenticarla, prima di innamorarsi di Ginevra. Non ci sarà invece un’altra amatissima coppia, purtroppo. Scopriremo come andrà a finire tra Nico e Monica, intanto la nuova stagione potrebbe slittare perché le riprese sono state rimandate a tempo indeterminato.