Che Dio ci aiuti 6 riprese ferme, Elena Sofia Ricci: “Tempo indeterminato”

Che Dio ci aiuti 6, c’è lo stop alle riprese causa Coronavirus: Assisi era pronta, ma è tutto fermo

Il Coronavirus non risparmia i set di fiction e film, così come ha fermato pure i programmi televisivi. Una pandemia a livello mondiale che ha delle ripercussioni in tutti i campi e così anche le riprese di Che Dio ci aiuti 6 sono ferme. I fan della fiction non potevano di certo sperare che solo gli attori di questa fiction fossero a lavoro per avere le nuove puntate l’anno prossimo: sarebbe stato impossibile. Anche gli attori di Che Dio ci aiuti sono in quarantena, inoltre risulterebbe difficile pure pensare a delle riprese con gli attori a distanza di sicurezza e con le mascherine. Insomma, è davvero complicato ed è per questo che i set sono tutti fermi.

Elena Sofia Ricci sulle riprese di Che Dio ci aiuti 6: “Rimandate a tempo indeterminato”

A confermarlo è stata l’attrice Elena Sofia Ricci, che interpreta suor Angela. L’attrice ha così parlato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Le riprese della sesta stagione avrebbero dovuto iniziare ad Assisi a fine marzo, ma sono rimandate a tempo indeterminato. Nei piani, prima della pandemia da Coronavirus, le riprese di Che Dio ci aiuti 6 dovevano finire per l’estate”. Il convento, se ben ricorderete, è stato trasferito ad Assisi e lascerà Fabriano. Tutto slitterà però, come le riprese probabilmente anche la messa in onda. A meno che, ultimando le riprese, non verranno fatti salti mortali per ultimare pure il montaggio in tempo per andare in onda nei primi mesi del 2021. Ma di questi tempi, capirete bene, è impossibile fare previsioni.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6: ritorni, addii e conferme nella nuova stagione

Dalla rivista comunque arrivano anche delle piccole anticipazioni su Che Dio ci aiuti 6. Innanzitutto la Ricci non ha intenzione di dire addio a suor Angela: “A me la suora, in fondo, sta simpaticissima. Ed è per questo che, nonostante io sia allergica alla serialità, non la mollo”. Ci saranno suor Costanza e Azzurra, interpretate rispettivamente da Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi. Ed è stato confermato il ritorno di Diana Del Bufalo nei panni di Monica. Ma possiamo aggiungere che ci saranno anche degli addii importanti, come quello a una coppia molto amata.